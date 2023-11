SDP:n Piritta Rantanen: Kotimainen ruoka on ruokaturvan tärkein kulmakivi

SDP:n Lauri Lyly: Työelämän murroksissa tarvitaan yhteistyön siltojen rakentamista 29.11.2023 12:53:09 EET | Tiedote

SDP on julkaissut vaihtoehtonsa vuoden 2024 budjettiin. Osana vaihtoehtobudjettia on työelämäuudistuksia, joilla halutaan muuttaa lainsäädäntöä parempaan suuntaan heikomman osapuolen eli työntekijöiden suojaksi. Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan varapuheenjohtaja Lauri Lyly näkee nämä uudistukset erittäin tärkeinä, vastapainona Orpon hallituksen suunnittelemille työelämän heikennyksille. – Hallitusohjelmaan ei ole valittu lainkaan yhteistyön rakentamisen tai paremman työelämän avaimia. Kaikki hallitusohjelman kirjaukset on saatu suoraan työnantajapuolelta. Nämä keinot millä hallitus yrittää muuttaa suomalaista työelämää, viemään sitä ajassa taaksepäin, ovat väärät. Työelämän murroksissa tarvittaisiin sopimisen kulttuuria ja yhteistyön siltojen rakentamista. Olemme tehneet työelämää oikeasti parantavia lakialoitteita, joilla edistetään myös työntekijöiden asemaa, painottaa Lyly. Työelämän lainsäädäntöön halutaan säädettäväksi alipalkkauksen kriminalisointi, ammattiliittojen kanneoikeus,