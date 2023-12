Anna-Maria Helsing Vaasan kaupunginorkesterin ylikapellimestariksi

- Kun minulle esitettiin kysymys, olisinko kiinnostunut tästä tehtävästä, tuntui suorastaan sanoen todella luonnolliselta ottaa tehtävä vastaan. Se tuntui luontevalta jatkumolta siihen, mitä on jo ollut olemassa. Meillä on pitkä yhteistyö Rusk-festivaalin ja oopperayhteistyön pohjalta ja voimme syventää sitä nyt entisestään. Orkesterilla ja minulla on ollut aina kivaa tehdä työtä yhdessä. Pidän siitä kehityskaaresta mitä orkesterissa tapahtuu harjoitusperiodin aikana ja joka näkyy konsertissa, Anna-Maria Helsing iloitsee.

Anna-Maria Helsing on tunnettu ja arvostettu kapellimestari Euroopassa ja erityisesti Englannissa. Tällä hetkellä hän johtaa ja toimii ylikapellimestarina huippuorkesterissa Lontoossa, yhdessä maailman klassisen musiikin pääkaupungeista. Anna-Maria Helsing nimitettiin BBC Concert Orchestran ylikapellimestariksi vuonna 2023. Hän on johtanut orkesteria päävierailijana vuodesta 2020 lähtien. Monipuolinen Helsing on kysytty uuden musiikin ja oopperamusiikin asiantuntija. Hän on johtanut useita maailman ensi-iltoja ja oopperoita mm. Tanskan kuninkaallisessa oopperassa, Suomen kansallisoopperassa, Savonlinnan oopperajuhlilla ja Tampereen oopperassa.

- Mulla on juuret pohjanmaalla, olen täältä kotoisin. Minusta tuntuu, että tässä vaiheessa elämää on hyvä pitää myös ammattielämässä yksi jalka täällä, kun teen niin paljon matkoja ympäri Eurooppaa. On juurevaa voida rakentaa pidempään jotain orkesteria ja saada siitä kiinnekohta myös itselle. Näitä kiinnekohtiani vuodessani ovat nyt Lontoo ja Vaasa, sekä rakas Rusk-festivaalini Pietarsaaressa. Muut vierailukonsertit rakentuvat näiden töiden ympärille.

Anna-Maria Helsingin viime kausien töihin lukeutuvat vierailukonsertit mm. Lontoon Royal Philharmonic Orchestran, BBC Concert Orchestran, The Royal Scottish National Orchestran, Stavanger Symphonyn, Iceland Symphonyn, Trondheim Symphonyn, Norjan radion orkesterin, Barcelona Symphony Orchestran, Musikkollegium Winterthurin, Radion sinfoniaorkesterin, Tampere Filharmonian, Oulu Sinfonian ja Keski-Pohjanmaan kamariorkesterin kanssa. Lisäksi Helsing vierailee kansainvälisillä festivaaleilla, kuten BBC Proms festivaalilla, ja hän on Pietarsaaressa pidettävän Rusk –festivaalin taiteellinen johtaja. Kuluvalla kaudella Helsing johtaa BBC Concert Orchestran konserttikiertueen Kiinassa ja tekee ensivierailun Budapest Festival Orchestran johtajana Budapestissä.

Kevät 2024 konserttiohjelma

Kevätkausi 2024 aloittaa Vaasan kaupunginorkesterin 50v.-juhlakauden. Konserttikausi sisältää 9 konserttia. Kausi alkaa tammikuussa Jorma Panulan kapellimestarikurssilla ja Vaasan kaupunginteatterin kanssa yhteistyössä toteutettava Gaala-konsertilla. Helmikuussa käynnistyy orkesterin oma konserttisarja. Ensimmäisenä kuullaan 1.2. ranskalaisesta musiikista koostuva orkesterimuusikoiden valmistama kamarikonsertti MUSIQUE, S’IL VOUS PLAÎT. Koko orkesterin kokoonpanolla juhlavuoden sinfoniakonsertit alkavat itseoikeutetusti synttäriteemalla. SYNTYMÄPÄIVÄYLLÄTYS! -konsertissa 15.2. juhlitaan Vaasan kaupunginorkesterin 50v.-syntymäpäiviä. Konsertti sisältää yllätyksen, joka selviää kuulijoille konsertissa. Keskitalven pakkasissa matkakuumetta voi hoidattaa MATKAKUUMEEN VALLASSA! -konsertissa 22.2. Konserttia tähdittää suosittu oopperalaulaja Waltteri Torikka.

Maaliskuussa on yleisötoiveiden vuoro. SINUN HETKESI -toivekonsertissa esitetään yleisön toivomia teoksia. Konsertin kokoaa ja johtaa orkesterin toinen vuorotteleva konserttimestari Maano Männi. Konsertti esitetään naistenpäivänä 8.3. Vaasassa ja uusintana seuraavana päivänä 9.3. Kristiinankaupungissa. Teostoiveita voi toivoa 15.12 asti jättämällä esitystoive kaupunginorkesterin konserteissa esillä olevaan toivelaatikkoon tai Vaasan kaupunginorkesterin FB-sivulta ja kotisivulta löytyvän lomakkeen avulla. Huumoria ja elämäniloa tihkuvassa EERO&IIRO-konsertissa 20.3. kuullaan jazzpianistina merkittävää uraa tehneen Iiro Rantalan oma sävellys Veneziana sekä iki-ihanaa kepeää Mozartia. Pitkäperjantaina 29.3. esitetään kevätkauden pääkonsertti EIN DEUTSCHES REQUIEM Vaasan kirkossa. Konsertti toteutetaan yhteistyössä Keski-Pohjanmaan kamariorkesterin kanssa. Solisteina laulavat Marjukka Tepponen ja Ville Rusanen ja kapellimestarina Vaasan kaupunginorkesterin ylikapellimestari Tomas Djupsjöbacka.

Seinäjoen orkesterin kanssa yhteistyössä esitettävän NUORUUDEN TAIKAA -konsertin solistina esiintyy 11.4. suomalainen 12-vuotias viulistilupaus Lilja Haatainen. TERE TULEMAST! -konsertin ohjelma 19.4. rakentuu virolaisen musiikin ympärille. Myös konsertin vierailijat kapellimestari Risto Joost ja pianosolisti Tähe-Lee Liiv ovat virolaislähtöisiä kansainvälisiä tähtiä. PINK CHAMPAGNE! -vappukonsertin solistina 1.5. esiintyy upea Maria Lund. Konserttikauden päättää Kuorofestivaali-yhteistyö 10.5 Vaasan kirkossa. KOKO KAUPUNGIN SUURTA JUHLAA -konsertissa esiintyvät orkesterin kanssa Ylioppilaskunnan Laulajat, Kamarikuoro Canticum Maris ja Vaasan oopperan kuoro.

Orkesteri vierailee kouluissa

Yleisötyöviikolla viikko 11 Vaasan kaupunginorkesteri vierailee vaasalaisissa kouluissa. Kaupunginorkesterin muusikoiden ryhmät esittävät ja esittelevät kevään konsertteihin liittyvää ohjelmaa sekä kutsuvat ryhmiä vierailulle upeaan Kaupungintalon juhlasaliin seuraamaan konsertin valmistavia harjoituksia.



Uusiutuneet lippuhinnat

Vaasan kaupunginorkesteri kannustaa lapsia ja nuoria konsertteihin 2€ lippuhinnalla. GRANDE -kausikortin ohella on nyt myynnissä myös kysytty PRONTO -kausikortti. Lipputarjoukset kausikortteihin on voimassa koko joulukuun. Kääri joulupakettiin konserttielämyksiä!



Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Kukka-Maaria Kallio, Viestintä- ja orkesteripäällikkö, Vaasan kaupunginorkesteri

kukka-maaria.kallio@vaasa.fi tai +358 40 086 0745