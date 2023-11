SDP:n Juha Viitala: Tarjolla aidosti pohjoismaisiin arvoihin pohjautuva työmarkkinamalli

– Ruotsissa työllistämiseen käytetään Suomea enemmän resursseja ja työllistymisen tuki on vahvempaa kuin meillä. Ruotsissa on myös niin sanottu tulkintaetuoikeus. Eli riitatilanteissa asia tulkitaan työntekijän edun mukaisesti, kunnes riita saadaan ratkaistua tuomioistuimessa. Ammattiliitoille on lisäksi kirjattu lakiin kanneoikeus, jollaista Suomessa ei ole. SDP:n vaihtoehtobudjetista löytyvät nämä oikeudenmukaisemman ja tasapainoisemman työmarkkinamallin keinot, jotka pohjautuvat aidosti pohjoismaisiin arvoihin.

– Valtiovarainministeriön mukaan hallituksen suunnitelmilla heikentää Suomalaista työelämää ei ole työllisyyttä tai taloutta parantavia vaikutuksia. Säästösyiden piikkiin näitä heikennyksiä ei siis voi pistää, vaan kyse on puhtaasti arvovalinnoista.

– Ruotsissa yli 25 henkilöä työllistävissä yrityksissä työntekijöillä on oikeus edustukseen yrityksen hallinnossa. Myös Suomessa hyödyttäisiin vahvemmasta edustuksesta, kun henkilöstön tiedonsaanti paranisi. Yhteisen keskustelun lisääminen edistää tunnetusti hyviä työmarkkinasuhteita. Vaihtoehdostamme löytyy myös tämä, työmarkkinoita vakauttava parannus.

– SDP haluaa myös varmistaa ammattitaitoisen työvoiman riittävyyden. Suomi tarvitsee jatkossa yhä enemmän ammattilaisia työmarkkinoiden käyttöön ulkomailta. Työperäisen maahanmuuton edistäminen tulee varmistaa osaavan työvoiman saamiseksi. Maahanmuuttopoliittiset linjaukset tulee arvioida uudelleen, erityisesti kolmen kuukauden sääntö. Meillä ei ole varaa heikentää osaavan työvoiman saatavuutta, eikä Suomen asemaa työperäisen maahanmuuton kohdemaana.

– Yhä useampi työikäinen opiskelee uuden ammatin tai päivittää osaamistaan työuran aikana. Osa omasta tahdostaan ja osa tahtomattaan. Työssäjaksamisesta huolehtiminen on tärkeä osa kokonaisuutta, jotta jokainen jo työelämässä oleva voi hyvin ja säilyttää työkykynsä jatkossakin. Muuttuvassa työelämässä ja elämäntilanteissa merkittävässä roolissa on muun muassa aikuiskoulutustuki, sekä sen kehittäminen edelleen koulutus- ja osaajapulan taklaamiseksi. Juuri tästä syystä vaihtoehtobudjettiimme on kirjattu tuen säilyttäminen, toisin kuin hallituksen suunnitelmissa.

– Peruisimme myös hallituksen lyhytnäköiset leikkaukset harmaan talouden torjuntaan sekä edistäisimme alipalkkauksen kriminalisoimista. Nykyinen järjestelmä hyödyttää vain sääntöjä rikkovia, ja työmarkkinat vääristyvät rehdisti toimivien työnantajien kustannuksella.

– Suomessa on toimiva työmarkkinajärjestelmä, eikä kannata ottaa turhia riskejä sen hajottamisella. Emme hyväksy perusteettomia määräaikaisten ketjutuksia, sairaussakkoa tai mielivaltaista irtisanomista. Toivon, että hallituksella olisi rohkeutta ottaa askelia taaksepäin suunnitelmissaan heikentää palkansaajien asemaa. Työmarkkinat kaipaavat ennustettavuutta ja vakautta, ei epävarmuutta, Viitala päättää.