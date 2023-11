Lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-palkinto Magdalena Haille

Magdalena Hain Sarvijumala on valittu lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-voittajaksi.

Palkittu nuortenromaani kertoo 17-vuotiaasta Laurista, joka herää sairaalasta kohtalokkaan auto-onnettomuuden jälkeen, eikä muista sitä edeltävistä tapahtumista paljoakaan. Äiti on kuitenkin kuollut ja koko elämä nuljahtanut uomistaan. Kun Lauri aloittaa hitaan toipumisen pikkukylässä tätinsä luona, hänellä on epämiellyttävä tunne, ettei kaikki ole aivan kohdallaan.

Kuolleet eivät pysy kuolleina eikä naapurin kaunis Vilja-Maaria halua elää. Kun ikkunan taakse ilmestyy jättimäinen sarvipäinen hahmo, Lauri alkaa nähdä kiihdyttäviä ja kammottavia unia, jotka tuntuvat aivan liian todellisilta.

Voittajan valinnut muusikko ja taiteilija Herra Ylppö vaikuttui Sarvijumalan kohdalla erityisesti sen tunnelmasta. Juhlapuheessaan Ylppö perusteli valintaa muun muassa näin:

”Jos minun pitäisi perustella valintani kolmella lauseella, niin en tarvitsisi kolmea lausetta. En tarvitse edes kolmea sanaa. Pystyn perustelemaan valintani kolmella kirjaimella: IMU. Tässä kirjassa on imua.”

Sarvijumala äänestettiin myös yleisön suosikiksi lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-ehdokkaista.

Kirjailija Hai kommentoi kiitospuheessaan yhteiskunnassamme vallitsevaa arvojen ja tekojen välistä ristiriitaa.

”Jos puhumme sivistyksestä, meidän täytyy pyrkiä siihen. Jos puhumme tasa-arvosta, meidän täytyy olla valmiita luopumaan jostakin. Jos päästämme vihan nuorten elämään, luomme yhteiskunnan, jossa nuoret ahdistuvat ja masentuvat, kun heidän pitäisi nähdä tulevaisuus kirkkaana edessään”, Hai sanoo.

Lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-palkinto on Suomen Kirjasäätiön jakama tunnustus ansiokkaalle suomalaiselle lasten- tai nuortenkirjalle. Palkinto on suuruudeltaan 30 000 euroa. Finlandia-voittajat selvisivät suorassa Yle TV1:n lähetyksessä keskiviikkona 29.11.2023. Lähetys on nähtävissä Yle Areenassa myös jälkikäteen.

Tänä vuonna lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-ehdokkaat valitsi lautakunta, jonka puheenjohtajana toimi lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen ja jäseninä toiminnanjohtaja Asta Boman sekä koulukirjastonhoitaja Olli Rantala.

Magdalena Hai (s. 1978) on maskulainen fantasiakirjailija, jonka teoksia on käännetty 24 kielelle. Lasten- ja nuortenkirjallisuuden lisäksi Hai on kirjoittanut lyhytproosaa aikuisille. Hän oli ensimmäisen kerran Finlandia-ehdokkaana vuonna 2018 Royaumen aikakirjat -sarjan fantasiaromaanillaan Kolmas sisar. Saman sarjan uusin osa, Isetin solmu, palkittiin viime vuonna parhaan fantasiakirjan Kuvastaja-palkinnolla. Tämän lisäksi Hai on palkittu esimerkiksi Kaarina Helakisa- ja Tulenkantaja-palkinnoilla.

