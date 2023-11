Tuulensuun Palatsin keväässä viisuhuumaa, suosikkiesiintyjiä ja kasariklassikoita

Tampereen Hämeenkadulla sijaitseva ravintolateatteri Tuulensuun Palatsi on julkaissut uutta ohjelmistoa keväälle. Stand up -komiikan ystäviä hemmotellaan hersyvän hauskoilla komediailloilla. Televisiosta tuttu suosikkinäyttelijä Ernest Lawson yhdistää stand upin ja musiikin hyväntuulisessa show’ssaan lauantaina 24. helmikuuta, ja koomikko Matti Patronen naurattaa yleisöä perjantaina 19. huhtikuuta. Näyttelijät Ilari Johansson ja Mika Räinä sekoittavat stand upia ja teatteria kehutussa Miesflunssa-esityksessään lauantaina 3. helmikuuta. Esityksen on ohjannut Kalle Lamberg.

Tuulensuun Palatsin suositut Leffabrunssit ja Leffaillalliset katetaan kerran kuussa myös kevätkaudella. Elokuvat liittyvät olennaisesti Tuulensuun Palatsin historiaan, sillä tilassa toimi vuosina 1929–1991 Suomen kauneimmaksikin tituleerattu elokuvateatteri. Kysyimme kävijöiltä, mitä elokuvia he haluavat nähdä, ja vastauksissa korostuivat 1980-luvun nostalgiset hittielokuvat. Kasariklassikoista nähdään Flashdance (1983), Top Gun – lentäjistä parhaat (1986), Footloose (1984), Amadeus (1984), The Blues Brothers (1980) ja Labyrintti (1986). Ystävänpäivän aikaan valkokankaan valloittavat ikiromanttiset nollarikomediat Bridget Jones – elämäni sinkkuna (2001) ja Notting Hill (1999).

Tuulensuun Palatsin lavalla saadaan nauttia myös tunnelmallisista ja intiimeistä musiikki-illoista. Monipuolinen laulaja ja näyttelijä Samuli Edelmann ja hänen luottopianistinsa Matti Paatelma esittävät Edelmannin rakastetuimpia hittejä uusin sovituksen lauantaina 27. tammikuuta. Folkia, iskelmää ja indiepoppia yhdistelevä laulaja-lauluntekijä Laura Moisio juhlistaa 10-vuotista levytysuraansa Tuulensuun Palatsissa pitkäaikaisen bändinsä kanssa perjantaina 1. maaliskuuta.

Lauantaina 10. helmikuuta Tampere saa kunnian toimia Uuden Musiikin Kilpailun näyttämönä. Myös Tuulensuun Palatsissa jännitetään Suomen tulevaa viisuedustajaa riemukkaissa Viisukarsintabileissä. Bileissä viisufanit voivat jorata sydämensä kyllyydestä legendaaristen viisuhittien tahtiin ja seurata suoraa televisiolähetystä isolta valkokankaalta. Lauantaina 2. maaliskuuta GIMME ABBA! -bileshow tarjoilee unohtumattoman illan ABBA-yhtyeen parhaiden hittien parissa. Illan solisteina laulavat The Voice of Finland - ja UMK-ohjelmista tuttu Annica Milán sekä Syke- ja Uusi Päivä -draamasarjoista tuttu Valtteri Lehtinen.

Musiikin ja esittävän taiteen Lumina Festival järjestetään Tuulensuun Palatsissa lauantaina 17. helmikuuta. Valtakunnallisesti tunnettujen pääesiintyjien lisäksi talvifestivaali toimii alustana paikallisille taiteen tekijöille. Festivaalilla nähdään musiikkiartistit Yona, Knife Girl, Risto, Ismi sekä stand up -koomikko Bahar Tokat, tanssiduo Kallio & Kunnari, sirkustaitelija Siiri Irene ja Eemil Tähtisen sooloteatteriesitys. Tapahtuman lipunmyynti alkaa perjantaina 1. joulukuuta.

Vuonna 1964 perustettu Topmost-yhtye on Suomen vanhin alkuperäiskokoonpanossaan toimiva pop-rock -yhtye. Pitkää taivalta juhlistetaan Tampereella, kun Topmost aloittaa 60-vuotisjuhlakiertueensa Tuulensuun Palatsista perjantaina 5. huhtikuuta. Juhlakeikalla esiintyvät Gugi Kokljuschkin, Harri Saksala, Heimo Holopainen, Eero Lupari, Kisu Jernström ja Poku Torppanen. Yhtyeen ohjelmistossa on The Beatles- ja The Rolling Stones -hittejä sekä 50-luvun parhaita rock’n roll -kappaleita.

Perinteinen Tampere Film Festival järjestetään 54. kertaa 6.–10. maaliskuuta. Tuulensuun Palatsi on elokuvajuhlien yksi tapahtumapaikka. Palatsissa sukelletaan keväällä myös sirkuksen maailmaan. Lumous-sirkusvarieté tuo ravintolateatterin lavalle kahtena iltana 22.–23. maaliskuuta keskieurooppalaisvivahteisen esityksensä täynnä uusia esiintyjiä ja sirkuslajeja. Uudessa esityksessä nähdään muun muassa nuorallatanssia, pari- ja notkeusakrobatiaa, taikuutta sekä cyr-renkaalla taiteilua.

Tuulensuun Palatsin keikkojen ja stand up -esitysten liput ovat nyt myynnissä Tampere-talon ja Lippu.fin myyntikanavissa. Leffabrunssien ja Leffaillallisten liput tulevat myyntiin myöhemmin. Tutustu Tuulensuun Palatsin ohjelmistoon.