Tähtitaivaan aiheista ja satelliittipaikanmäärityksestä tuttu tutkija Markku Poutanen jää eläkkeelle Paikkatietokeskuksesta – tervetuloa päätösluennolle to 30.11.

Professori Markku Poutasen ura ulottuu viidelle vuosikymmenelle. Laajalle yleisölle Poutanen on tullut tutuksi Kuukauden tähtitaivas -radio-ohjelmasta Yleltä. Poutanen on jäämässä eläkkeelle työstään Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksessa ja pitää sen päätteeksi luennon, jossa kuullaan sattumuksista, jotka toivat tähtitieteilijän geodesian pariin, ja mitä kaikkea vuosikymmenten aikana on tapahtunut.