ELY-keskuksen sidosryhmäkyselystä eväitä toiminnan kehittämiseen

Työttömyys lokakuussa 11,8 prosenttia 21.11.2023 08:00:30 EET | Tiedote

Keski-Suomessa oli lokakuun lopussa yhteensä 14 673 työtöntä työnhakijaa. Se on 1 700 (13,1 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin ja 271 henkilöä enemmän kuin kuukausi aiemmin. Työttömistä työnhakijoista oli lokakuun lopussa kokoaikaisesti lomautettuja 1 271, mikä on 729 henkilöä enemmän kuin vuosi sitten. Lyhennettyä työviikkoa tekeviä työnhakijoita oli lisäksi 570, mikä on 249 enemmän kuin vuotta aikaisemmin.