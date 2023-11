MUISTUTUS: Kutsu medialle: Jutta Urpilaisen kampanjastartti 2.12.

SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyar: Hallituksen tekijänoikeusesitys etenee huolimattomasta valmistelusta huolimatta 24.11.2023 15:22:34 EET | Tiedote

Hallituksen esitys tekijänoikeuslain muuttamisesta on etenemässä kritiikistä huolimatta. Hyvää esityksessä on tietysti se, että kirjailijat saavat lainauskorvauksen myös e-lainauksista. Ongelmallisinta on se, että myös äänikirjojen lukijoille esitetään e-lainauskorvausta. Verkkokirjahyllyt jäävät korvausten ulkopuolelle. Kirjallisuuden tekijät ja äänikirjan lukijat eivät ole keskenään samassa asemassa äänikirjan lukijoiden eritasoisen työpanoksen ja tästä johtuvan erilaisen tekijänoikeudellisen aseman sekä ansaintamallin vuoksi. Kirjailijalla on tekijänoikeus teokseensa, kääntäjällä puolestaan tekijänoikeus käännökseensä. Äänikirjan lukijaa pidetään esittävänä taiteilijana, jolloin hänen panoksensa nauttii tekijänoikeuslain mukaista lähioikeussuojaa.