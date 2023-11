VR edistää kilpailua raideliikenteessä – myy 11 junayksikköä Suomen Lähijunat Oy:lle

Kaupan kohteena olevat yksitoista Sm2-junaa, jotka on valmistettu vuosina 1975–1981, siirtyvät nyt VR:n Hyvinkään varikolta Suomen Lähijunat Oy:n haltuun.

"VR kannattaa alueellisen ostoliikenteen järjestämistä työssäkäyntialueittain, sekä sen järjestämisoikeuden antamista kaupungeille ja alueille. Alueellisen ostoliikenteen lisääminen ja kilpailuttaminen on nopein tapa edistää kilpailua henkilöjunaliikenteessä – sekä kasvattaa raidemarkkinaa ja ympäristöystävällisen raideliikenteen osuutta liikkumismuotona. Suomen Lähijunat Oy:lla on hieno tavoite alueellisen lähijunaliikenteen lisäämiseksi ja joukkoliikenteen suosion parantamiseksi – on ilo tukea heitä tämän tavoitteen toteutumisessa", sanoo VR:n toimitusjohtaja Elisa Markula.

Dieselvetureita myynnissä

VR tukee hallitusohjelman tavoitteita raideliikennekilpailun edistämiseksi ja pyrkii omilla aktiivisilla toimenpiteillään edistämään raidemarkkinan kasvua Suomessa. Yhtiö tiedotti marraskuussa 2023 asettavansa myyntiin yhteensä noin kymmenen liikennekelpoista dieselveturia vuoden 2024 aikana. Venäjän hyökkäyssodan vuoksi päättyneen idän liikenteen, logistiikan tehokkaampien toimintamallien sekä liikenteeseen saapuvien uusien vetureiden myötä veturikapasiteettia on vapautumassa myytäväksi.

Lue lisää aiheesta:

VR myy ylimääräisiä dieselvetureita

VR kannattaa alueellisen ostoliikenteen järjestämistä työssäkäyntialueittain

VR luopuu vaiheittain asemakiinteistöjensä omistuksesta