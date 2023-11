Viisi vuotta täyttävä Oodi on kaupunkilaisten rakastama ja kansainvälisesti ihailtu tasa-arvon symboli – 10 miljoonaa kävijää tulee täyteen pian

Keskustakirjasto Oodi oli 100-vuotislahja itsenäiselle Suomelle. Odotetut avajaiset vuonna 2018 keräsivät huimat 55 000 kävijää ja siitä käynnistyi Oodin vilkas arki. Kansainvälinen mediahuomio Oodia kohtaan oli poikkeuksellisen suurta ja keskustakirjasto päätyi mm. The New York Timesin kanteen. Miljoona kävijää tuli täyteen alle neljässä kuukaudessa, ja kymmenen miljoonan kävijän rajapyykki häämöttää alkuvuodessa 2024.

Oodista on tullut esimerkki siitä, mitä inklusiivinen avoin kaupunkitila voi parhaimmillaan olla. Oodi suunniteltiin kaupunkilaisia kuunnellen ja osallistaen, ja ihmiset ovat todella ottaneet Oodin omakseen. Tämän vuoden käyntimäärissä tullaan hätyyttelemään jo koronaa edeltäneen huippuvuoden 2019 lukuja. Kävijämäärät ja asiakaspalautteet kertovat siitä, että Oodista on viidessä vuodessa tullut olennainen osa Helsinkiä. Erilaiset yksilöt ja tarpeet toimivat rinnakkain ja lomittain Oodin katon alla.

“Oodiin ovat kaikki tervetulleita ja yhdenvertaisuus on oodilaisten arvoista tärkein – yhdessä sananvapauden kanssa. Oodissa bisnesmiehet, vauvaperheet, opiskelijat ja kodittomat mahtuvat samojen seinien sisälle ja pyrimme tarjoamaan sopivia palveluja ihan jokaiselle” kertoo Oodin johtaja Anna-Maria Soininvaara.

Kirjallisuuden ja kumppanuuksien talo

Oodista on tullut paitsi käytetyin, myös Helsingin eniten lainaava kirjasto. Oodissa on tänä vuonna tehty reilut 478 000 lainaa, joka on miltei kymmenen prosenttia koko Helsingin kaupunginkirjaston lainamäärästä. Oodi on kirjallisuuden talo ja se näkyy myös tapahtumatarjonnassa: Oodissa on tänä vuonna järjestetty yli 170 kirjallisuusteemaista tapahtumaa, joissa on ollut yhteensä yli 9000 osallistujaa. Vuonna 2022 Oodi aloitti vuotuisen ison Kirjajuhlat-tapahtuman ja tänä vuonna jaettiin ensimmäistä kertaa Oodin vuoden runoilija -palkinto.

“Oodi on ottanut tehtäväkseen toimia Suomen yleisten kirjastojen kehittäjäkirjastona. Se tarkoittaa sitä, että meillä jokainen vuosi on erilainen, sillä kehitämme palvelujamme koko ajan. Toimivimmat kokeilut leviävät muihin Helsingin kirjastoihin tai jopa ympäri maata”, Anna-Maria Soininvaara kertoo.

Arkkitehtitoimisto ALAn suunnittelema rakennus tarjoaa toiminnalle upeat puitteet, mutta ihmiset luovat sen mitä Oodi on. Oodin henkilökunta työskentelee itseohjautuvissa tiimeissä, joissa kehitetään palveluita ketterästi asiakkaiden tarpeita kuunnellen. Kumppanuudet ovat keskeinen osa Oodia. Tiivistä yhteistyötä tehdään mm. kirjallisuus- ja kulttuurialan toimijoiden sekä kansalaisjärjestöjen kanssa. Saman katon alla asiakkaita palvelevat Kansallisen audiovisuaalisen instituutin elokuvateatteri Kino Regina, nuorisotila, leikkipuisto Loru, Helsinki-Info, Food & Co -ravintola Oodi sekä EU-tietoa tarjoava EU@Oodi.

“Oodissa vaalitaan yhdessä tekemistä, toisten kuuntelemista ja oman ymmärryksen kasvattamista. Uskallan väittää, että Oodissa on jokaiselle jotain minkä vuoksi lähteä kotoa, mahdollisuus joka päivä inspiroitua uusista kokemuksista tai kohtaamisista”, Soininvaara tiivistää.

Juhlaohjelmassa iskelmätanssit, klovniesityksiä sekä kirjallisuuskeskusteluja

Oodin 5-vuotissyntymäpäiviä juhlitaan tiistaina 5.12. klo 14 alkaen monipuolisen ohjelman kera. Juhlapäivä alkaa klo 14 EU@Oodin kakkutarjoilulla Oodin 1. kerroksessa. Iskelmäorkesteri Vallilan Tango tanssittaa juhlakansaa 1. kerroksen Maijansalissa klo 15 ja klo 16.30. Klovni Lilli Pii hauskuuttaa lapsiperheitä Oodin kolmannen kerroksen lastenalueella klo 17 ja klo 18. Kaupunkiverstaan avoimissa ovissa pääsee testaamaan UV-tulostinta ja suurkuvatulostinta sekä tutustumaan Oodin kuvaus- ja musiikkistudioihin

Juhlapäivän kirjallisuusohjelmassa syvennytään Oodin tunnettujen asiakkaiden lempikirjoihin. Kolmannen kerroksen Kirjataivaaseen saapuvat omista lempikirjoistansa kertomaan Helsingin pormestari Juhana Vartiainen, tubettaja Nelli Orell, POC-lukupiirin perustajat Aracelis Correa ja Téri Zambrano sekä kirjailija Philip Teir. Keskusteluissa mainittuja kirjoja voi lainata vieraiden kuratoimista kirjanäyttelyistä, jotka ovat esillä Oodissa 27.11.–10.12.

Tapahtuma on avoin kaikille.

Koko juhlaohjelma

Faktoja Oodista

Kävijämäärä: noin 2,5 miljoonaa per vuosi

Neliömäärä: 10 000 m²

Avattu yleisölle: 5.12.2018

Arkkitehtitoimisto: ALA Arkkitehdit

Rakennusurakointi: YIT Suomi

Public Library of the Year -palkinto vuonna 2018