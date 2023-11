Gallant ja Magistra yhdistävät liiketoimintansa

Jyväskyläläisen Magistran liiketoiminnot siirtyvät Gallantille ja yrityksen uudeksi nimeksi tulee Gallant Jyväskylä Oy.

Magistra on tuottanut yrityksille kattavasti taloushallintopalveluja vankalla kokemuksella ja vuosikymmenten aikana hankitulla monipuolisella osaamisella. Magistralla on asiakkaita ympäri Suomen, mutta erityisen vahva jalansija yrityksellä on Keski-Suomen alueella.

”Halusimme ottaa kasvuaskeleen kohti pohjoista ja samalla lähemmäksi Iisalmen toimipistettämme. Huomasimme, että jaamme Magistran omistajien kanssa samat arvot, mikä oli hyvä lähtökohta liiketoimintojen yhdistämiselle. Haluamme panostaa asiakkaidemme henkilökohtaiseen palveluun sekä tuoda asiakkaille yhdessä yhä laajemmin asiantuntemusta ja ohjelmisto-osaamista”, Gallantin toimitusjohtaja Tuomas Tahvanainen kertoo.

Gallant pystyy jatkossa tarjoamaan Magistran nykyisille asiakkaille entistä kokonaisvaltaisempaa taloushallinnon asiantuntemusta, kun palveluvalikoima laajenee.

“Niin Magistralle kuin Gallantillekin on tärkeää asiakkaan liiketoiminnan ymmärtäminen ja molemminpuolinen luottamus. Meitä yhdistää myös tahto auttaa asiakkaitamme menestymään. Pystymme palvelemaan Magistran nykyisiä asiakkaita paremmin entistä laajempien asiantuntijapalveluiden ansiosta”, Magistran toimitusjohtaja Kirsi Surakka kertoo.

Tilitoimistopalveluista vastaava Tiina Aroluoma jatkaa Jyväskylän toimiston vetäjänä. Lisäksi Jyväskylän alue saa vahvistusta, kun Financial Advisor Elmeri Linnera ottaa roolin Gallant Jyväskylä Oy:n asiantuntijana ja tulee huolehtimaan asiakkuuksista Jyväskylän tiimin tukena.

Yhtiöt työllistävät 200 henkeä, ja niiden yhteenlaskettu liikevaihto viime vuonna oli 15 miljoonaa euroa.