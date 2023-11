Uudet kuulokojeet ratkaisevat ongelman, joka vaivaa useaa huonokuuloista

Kuulotekniikka Oy tuo Suomen markkinoille myyntiin Joulukuussa kuulokojevalmistaja Signian uuden Integrated Xperience alustan Pure Charge&Go IX-kuulokojeet. Uudet kuulokojeet pystyvät ensimmäistä kertaa seuraamaan ja vahvistamaan useampaa eri keskustelijaa, heidän jopa liikkuessa samalla vaimentaen taustaääniä. Tämän ansiosta käyttäjät voivat helpommin kuulla ryhmäkeskustuissa, sekä ottaa itse myös osaa keskusteluun aktiivisemmin.



Pysy keskusteluissa mukana ja pidä muisti kunnossa

Huono kuulo vaikeuttaa keskusteluun osallistumista, varsinkin jos ympärillä on hälyä ja useampi keskustelija puhuu eri suunnista. Uudet Pure Charge&Go IX-kuulokojeet pystyvät analysoimaan 192.000 datapistettä, sekä päivittämään äänimaailman 1000 kertaa sekunnissa. Tämän ja vahvistimen multi-stream-arkkitehtuurin myötä kuulokojeet pystyvät tunnistamaan eri keskustelijat, heidän sijaintinsa, etäisyyden, keskustelun voimakkuuden, keskustelun dynamiikan, sekä hälyn tason ja erottelemaan ne toisistaan.

– Kuulokojeet erottavat eri keskustelijat toisistaan reaaliajassa, joka antaa mahdollisuuden ottaa osaa ja olla mukana ryhmäkeskusteluissa. Tämä auttaa kuulijoita olemaan sosiaalisempia sekä aktiivisempia sen ja myötä esimerkiksi muisti pysyy parempana. Huonokuuloisuus on yhdistetty yhdeksi muistisairauksien riskitekijäksi. Tätä riskitekijää voidaan pienentää huomattavasti käyttämällä kuulokojeita, kertoo Kuulotekniikan toimitusjohtaja Juha Hakala.

Käytä huoletta ja saa tukea, silloin kuin tarvitset

Pure Charge&Go IX-kuulokojeet ovat ladattavia. Kuulokojeet asetetaan yöksi laturiin ja ne kestävät täydellä latauksella helposti päivän askareet. Kuulokojeet ovat Android ASHA- ja iPhone iOS-yhteensopivat, joka mahdollistaa musiikin ja puheluiden suoratoiston kuulokojeisiin Bluetoothin avulla. Tekoäly ohjaa kuulokojeiden käyttöä ja tarvittaessa kuulokojeiden Signia Assistant tekoälyapuri pystyy muuttamaan kuulokojeiden säätöasetuksia käyttäjän tarpeiden mukaan eri kuuntelutilanteissa.

– Uusien kuulokojeiden käytettävyys on täysin eri luokkaa, kun vanhempien kuulokojeiden. Ladattavuus on tätä päivää ja sen myötä kuulokojeiden käyttö on helpompaa, kun enää ei tarvitse pelata paristojen vaihdon kanssa. Bluetooth-suoratoisto mahdollistaa kuulokojeiden muuntamisen langattomiksi kuulokkeiksi ja tekoälyapurin myötä taskussasi kulkee oma kuuloasiantuntijasi, joka palvelee käyttäjää tarpeen tullen ajasta ja paikasta riippumatta, kuvailee Hakala.

Kuuletko sinä kunnolla?

Kuulo alkaa heikentyä kaikilla jo 50-ikävuoden korvilla ja hyvin usein kuulontutkimukseen hakeutumista lykätään liian pitkään. Puheesta katoavat ensimmäisenä konsonantit kuten s, k, p, t ja h. Oman kuulon tilan voi helposti tarkistaa hakeutumalla kuulontarkistukseen. Yleensä lievä kuulonalenema korostuu aluksi hälyssä ja moni kuitenkin kokee vielä kuulevansa hyvin, kun haittaa ei esiinny muissa tilanteissa samalla tavalla. Jopa 90 prosenttia lievästä kuulonalenemasta kärsivistä sinnittelee kuitenkin ilman kuulokojeita.

- Kuulontarkistus on nopea ja helppo tapa selvittää miten korvat kuulevat oikeasti ja uudet kuulokojeet ovat kehittyneet valtavasti, jonka myötä niitä on miellyttävää käyttää, Hakala kannustaa kaikkia hakeutumaan kuulontarkistukseen mikäli epäilee tai kokee oman kuulonsa heikentyneen.