Orpon ja Purran talousarvio on kylmää kyytiä tasa-arvolle ja yhdenvertaisuudelle

Loppu naisten väkivallalle ja häirinnälle –myös verkossa!

Ihmisiä pyritään yhä useammin vaientamaan verkkohäirinnällä ja -väkivallalla. Se on kasvava ilmiö, joka on hyvin vahvasti sukupuolittunutta ja kohdistuu usein erityisesti naisiin ja vähemmistöihin. Naisiin kohdistuva verkkoväkivalta on usein seksuaalisella väkivallalla uhkailua ja ulkoisen olemuksen arvostelua. On arvioitu, että vuonna 2020 puolet nuorista naisista oli kokenut sukupuoleen perustuvaa verkkoväkivaltaa. Naisten on saatava olla turvallisesti kaikkialla yhteiskunnassa, myös verkossa.