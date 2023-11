Tuomo & Markus -voimaduon uusin Hearing Voices -single ottaa kantaa mielenterveysongelmiin toiveikkaasti kasvavan popkappaleen voimalla

Salaliiton tulevan Portaat-albumin uusi single ja video Tärkeä ihminen ilmestyy perjantaina 13.10. – videon ensinäyttö nyt Soundissa 12.10.2023 12:00:00 EEST | Tiedote

Perjantaina suoratoistopalveluissa julkaistava Tärkeä ihminen on Salaliiton marraskuussa ilmestyvän Portaat-tuplalevyn toinen single. Biisissä Salaliiton melankoliset laulumelodiat, kitaroiden kuulas vuoropuhelu ja rumpujen ja basson tukeva liitto soivat bändille ominaisella harmonialla. Kappale soljuu The Curen ja The Smithsin hengessä ja rakastumista ja rakastettua kuvaava teksti avaavat kuulijalle oven Salaliiton omalakiseen maailmaan. Tärkeä ihminen on jo tänään kuultavissa ja nähtävissä uuden videon kera Soundin sivuilla.