Tuomioistuinvirasto selvittää ratkaisua riita-asioista tiedottamiseen

Tuomioistuinvirasto on tietoinen tästä ongelmasta, joka liittyy käräjäoikeuksien, hovioikeuksien ja korkeimman oikeuden asianhallintajärjestelmien laajaan uudistamishankkeeseen.

”Olemme todella pahoillamme tästä teknisestä ongelmasta, joka hankaloittaa median työtä. Toivomme sopivan ratkaisun löytyvän ja median palvelun paranevan”, Tuomioistuinviraston ylijohtaja Riku Jaakkola pahoittelee.

Käräjäoikeuksien riita-asioiden hallintaan on aiemmin käytetty erillistä järjestelmää, joka on vähitellen poistumassa käytöstä. Korvaava AIPA-järjestelmä kattaa käräjäoikeuden kaikki asiaryhmät ja sen käyttöönotto on tapahtunut vaiheittain. Uuden järjestelmän toiminnot ovat siirtymävaiheessa olleet sillä tavoin puutteellisia, että käräjäoikeudet eivät ole voineet ilman kohtuutonta lisätyötä tuottaa toimittajille heidän pyytämiään listauksia uusista vireille tulleista riita-asioista.

Tuomioistuinvirasto on tänä vuonna yhteistyössä oikeusrekisterikeskuksen kanssa selvittänyt niin sanotun mediaportaalin rakentamista. Selvityksessä on haastateltu myös median edustajia. Mediaportaalin kautta voitaisiin tarjota medialle tarvittavat tiedot tuomioistuinten asioiden käsittelystä.

Tuomioistuinvirasto jatkaa selvitystyötä ongelman ratkaisemiseksi.