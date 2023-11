Kotipizza Group mukana perustamassa uutta kasvipohjaisen ruoan Pro Vege -yhdistystä

Uusi Pro Vege -yhdistys tuo esille ruokajärjestelmän yhteyttä muun muassa ilmastonmuutokseen, luontokatoon ja ruokakulttuuriin. Yhdistyksen keskeisenä tavoitteena on tehdä kasvipohjaisesta ruuasta houkuttelevaa ja saavutettavaa mahdollisimman monille.

Kotipizza Group on tehnyt pitkäjänteistä työtä kasvipohjaisten vaihtoehtoproteiinien kanssa jo kuluneen vuoden aikana ja yhdessä mm. Kotipizzan asiakkaiden kanssa on testattu yli 100 erilaista vaihtoehtoproteiinia, joista osa on päätynyt jo kuluneenkin vuoden puolella kampanjapizzoihin.

’’Pro Vegen kaltaisen yhteisön muodostaminen, jossa ruoan arvoketjun eri osat tuodaan yhteen pohtimaan ruokamarkkinoiden kehitystä, laajentaa myös Kotipizza Groupin ymmärrystä. Yhteistyön kautta pystymme tulevaisuudessa tarjoamaan pizzoihimme yhä enemmän herkullisia kasvipohjaisia täytteitä’’, kertoo Kotipizza Groupin vastuullisuuspäällikkö Sara Anttila.

Yhdistyksessä toimiminen tukee osaltaan Kotipizza Groupin vastuullisuusohjelman tavoitetta hiilineutraaleista ruokatuotteista 2030. Tavoitteen saavuttamiselle yksi tapa on muun muassa lisätä kasvipohjaisten tuotteiden osuutta myös Kotipizzan ja Social Burgerjointin valikoimassa.

Yhdistyksen kahdeksantoista perustajajäsentä ovat Kotipizza Group, Food Farm Oy, Kesko, Lidl Suomi Ky, Lipasu Oy, MeEat Food Tech Oy, Mö Foods Oy, Nordic Umami Company Oy, Oy Oatly Ab, Oy Soya Ab, Porlammin meijeri, Raisio Oyj, SOK, Tmi Jukka Kajan, Virna Food Radecon Oy, Vöner Oy, WWF Suomi ja Ylva Palvelut Oy.