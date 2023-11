Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 30.11.2023

Kallaveden vedenpinta Itkonniemen asteikolla on N2000+ 82,22. Nyt taso on enää 14 cm yli ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvon. Vedenpinta on laskenut marraskuun alusta 12 cm, mutta tuo on käytännössä tapahtunut kuukauden jälkipuoliskolla. Konnuksen tulvakanava on ollut auki elokuun alusta ja Naapuskosken säännöstelypato 16.10. alkaen. Nyt ennuste on, että vedenpinta saavuttaa tavoitetason joulukuun puoliväliin mennessä ja lisäjuoksutukset lopetetaan silloin.

Iisalmen reitillä Kiuruvesi, Porovesi ja Onkivesi säilyivät juoksutuksia lisäämällä luparajoissa. Nyt pakkasten jatkuessa juoksutuksia on päästy pienentämään. Talviajan säännöstely on tarkoitus hoitaa maaliskuulle asti ilman suuria pinnankorkeuden muutoksia.

Nilsiän reitin alaosassa Syvärin ja Vuotjärven vedenpinnat ovat lähellä ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvoja. Juojärvi on 10 cm keskimääräisen yläpuolella.

Varkauden alapuolella Haukiveden pinta on 62 cm yli ajankohdan keskimääräisen tason, kun verrataan 30 viimeisen vuoden tilastoihin. Lukema on nyt N2000+ 76,72. Saimaallakin on käynnissä lisäjuoksutus, mutta vedenpinta on silti nousussa.

Säännöstelemättömällä Rautalammin reitillä kaikki järvet ovat 20-30 cm ajankohdan keskimääräisen tason yläpuolella. Viimeksi tämänhetkistä korkeammat havainnot marraskuun lopussa ovat yleensä vuodelta 2012, mutta Suontella peräti vuodelta 1977.

Jäätilanne

Pohjois-Savossa lähes kaikki jäätyvät vesialueet ovat saaneet jääpeitteen. Säviän havaintopaikalla on mitattu 10 cm jäänpaksuus 10 päivää sitten, nyt jäätä varmaankin on jo enemmän, mutta näin vähäisiä tietoja ei voi käyttää turvallisen jäänpaksuuden verrokkeina oikeastaan missään. Lumipyryistä johtuen jäät ovat vaihtelevan paksuisia ja olosuhteet pitää tutkia paikkakohtaisesti.

Pohjavesitilanne

Pohjavedet ovat Pohjois-Savossa valtakunnallisen pohjavesiseurannan mukaan hyvällä tasolla.