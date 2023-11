Mediainfo: Salibandyn MM-kisat alkavat lauantaina Singaporessa

Aikaero

Singaporen aika on kuusi tuntia Suomea edellä. MM-ottelut ajoittuvat aamupäiviin ja iltapäivien alkuun Suomen aikaa. Otteluohjelma jäljempänä.

Mediayhteydet ja haastattelupyynnöt

Yhteyden (haastattelupyynnöt) Suomen joukkueeseen saa media-attasea Vilma Pekkalan kautta, puh. +358 40 7268000 (myös WhatsApp/Telegram), email: vilmapekkala@gmail.com

Suomen ottelut ja lähetykset

MM2023-lopputurnauksen osallistuu 16 maata. Osallistujamaat on jaettu neljään neljän joukkueen lohkoon. Suomi pelaa A-lohkossa, jossa se kohtaa Latvian, Sveitsin ja Norjan.

Lohkovaiheessa joukkueet kohtaavat toisensa kertaalleen. Sen jälkeen A- ja B-lohkojen kaksi parasta maata etenevät suoraan puolivälieriin.

Lohko A: Suomi, Sveitsi, Norja, Latvia

Lohko B: Ruotsi, Tshekki, Puola, Slovakia

Lohko C: Saksa, Australia, Singapore, Ranska

Lohko D: Tanska, Japani, Viro, Yhdysvallat

Suomen ottelut ja Ylen lähetystiedot (ajat Suomen aikaa)

Yle Urheilu näyttää Suomen ottelut pääkanavillaan (TV1 ja TV2) ja Yle Areenassa. Kansainvälinen Salibandyliitto lähettää kaikki MM-ottelut omalla lähetysalustallaan (IFF Media App) englanniksi selostettuina.

Lohkovaiheen ottelut

La 2.12. klo 10 Latvia – Suomi (Yle Areena klo 9.50, TV1 klo 10.45)

Su 3.12. klo 11 Suomi – Sveitsi (Yle Areena klo 10.50, TV1 klo 11.15)

Ma 4.12. klo 13 Suomi – Norja (TV2 klo 12.50)

Jatkopelit

To 7.12. Suomen puolivälierä klo 11 (TV2 klo 10.45)



La 9.12. Välierät

klo 11 Suomen välierä (mikäli jatkossa) (TV2 klo 10.45)

klo 14.15 voittaja pve 2 – voittaja pve 3 (Yle Areena klo 14.15)



Su 10.12. mitaliottelut

klo 10 pronssiottelu (TV2 klo 10, jos Suomi mukana, muuten Yle Areena)

klo 13 MM-loppuottelu (TV2 klo 12.40)



Koko otteluohjelma kisasivuilla (Singaporen aikaa)



Valokuvia median käyttöön

Suomen joukkueen pelaajakuvat (kuvat.fi)



Turnauksen edetessä valokuvia Suomen joukkueesta ladataan Salibandyliiton kuvat.fi-palveluun tänne.

Kisajärjestäjän valokuvat löytyvät IFF:n Flickr-palvelusta.

Salibandyliiton kisasisällöt

Suomen joukkueen kuulumisista luvassa on kiinnostavaa materiaalia paikan päältä niin salibandy.fi-verkkosivuillamme kuin somealustoilla Instagram, TikTok, X, Facebook, YouTube, salibandyliitto.kuvat.fi

Tulokset ja tilastot

Tilastopalvelu toimii Kansainvälisen Salibandyliiton (IFF) järjestelmässä. Kätevimmin tilastot löytyvät IFF-applikaatiosta.

IFF App -lataus

iOS: Apple Store, Android: Google Play, Desktop: https://app.floorball.sport/

Näin rekisteröidyt:

1. Asenna sovellus (ks. yllä)

2. Rekisteröidy käyttämällä matkapuhelinnumeroasi ja koodia, jonka saat tekstiviestillä



Suomen MM-joukkue

Suomen kahdenkymmenen pelaajan joukkoon mahtuu viisi ensikertalaista aikuisten MM-tasolla. He ovat Alma Laitila, Milla Nordlund, Emilia Pietilä, Miisa Turunen ja Ulla Valtola. Viidensiin MM-kisoihin osallistuvat Veera Kauppi, My Kippilä ja Laura Manninen. Pelaajia on ikähaitarilla 18–36, keski-iän ollessa 25,7 vuotta.



Suomen MM-joukkue

(nro, nimi, ikä, seura, maaottelut ja pisteet niissä, MM-kisat



Maalivahdit

88 Krista Nieminen 36, Kloten-Dietlikon Jets (SUI) 48, 0+0=0, 2

1 Noora Vuorela 29, TPS, 30, 0+0=0, 1



Kenttäpelaajat

18 Johanna Homi, 28, Classic, 41, 12+4=16, 2

13 Meri-Helmi Höynälä, 22, TPS, 36, 11+9=20, 2

27 Oona Kauppi, 26, Team Thorengruppen (SWE), 61, 81+49=130, 3

28 Veera Kauppi, 26, Team Thorengruppen (SWE), 79, 123+82=205, 4

80 My Kippilä, 27, Team Thorengruppen (SWE), 79, 24+76=100, 4

2 Alma Laitila, 19, Classic, 11, 3+5=8, 0

96 Sofia Leino, 26, TPS, 39, 14+9=23, 2

11 Laura Manninen, 30, PSS, 105, 20+27=47, 4

82 Hanna Niemelä, 28, SSRA , 30, 7+4=11, 1

44 Milla Nordlund, 25, TPS, 29, 17+14=31, 0

61 Emilia Pietilä, 19, TPS, 8, 4+3=7, 0

3 Sara Piispa, 27, Kloten-Dietlikon Jets (SUI), 50, 26+20=46, 2

8 Laura Rantanen, 31, TPS, 38, 9+7=16, 1

89 Jenna Saario, 25, TPS, 68, 28+33=61, 3

15 Miisa Turunen, 18, SaiPa Salibandy, 6, 6+5=11, 0

20 Mia Vallenius, 26, Koovee, 43, 13+8=21, 1

16 Ulla Valtola, 21, FBC Loisto, 15, 7+10=17, 0

9 Daniela Westerlund, 25, PSS, 43, 10+16=26, 1



Päävalmentaja: Lasse Kurronen



Areenat

Valtaosa MM-otteluista pelataan OCBC Areenalla, jossa on kaksi kenttää. Katsomokapasiteetiksi on ilmoitettu maksimissaan noin 3000. OCBC Areena kuuluu laajaan Singapore Sports Hub -keskittymään, joka käsittää monen eri lajin tarpeisiin soveltuvia suorituspaikkoja. Välieristä eteenpäin areena on Singapore Indoor Stadium, jossa pelattiin myös MM2005-kisojen loppuottelu. Finaalihalli vetää lehtereille 12 000 katsojaa.



Taustamateriaalia

MM-kisat Singaporessa lähestyvät – mitä on luvassa, miten on valmistauduttu?

Salibandymaajoukkue Singaporen MM-kisoihin valittu – mukana viisi ensikertalaista

Video: Tässä on salibandymaajoukkueen uusi peliasu – Hide and Seek 1.0