Tule kesätöihin tutkitusti poikkeuksellisen hyvään työpaikkaan – SSO:n kesätyöhaku alkaa 1.1. 2024

Suur-Seudun Osuuskauppa SSO tarjoaa tulevanakin kesänä monipuolisia asiakaspalvelutehtäviä yli 400:lle kesätyöntekijälle. Näistä paikoista kaksi kolmasosaa on yli 18-vuotiaille ja loput, noin sata paikkaa on tarjolla 15–17-vuotiaille nuorille, jotka tutustuvat työelämään 3–6 viikon pituisella jaksolla.

–SSO on kiistatta yksi oman kotiseutunsa suurimmista työllistäjistä. Meillä työskentelevistä yli 25 % on tälläkin hetkellä alle 25-vuotiaita ja pitkät työsuhteet kertovat siitä, että meillä viihdytään äärimmäisen hyvin. Osoituksena siitä saimmekin tänä vuonna Future Worplaces -sertifikaatin, joka myönnetään vuosittain yrityskulttuurin johtamisesta poikkeuksellisen hyvällä työntekijäymmärryksellä, kertoo SSO:n henkilöstöjohtaja Hanna Somersalo iloisena ja jatkaa ”meillä SSO:ssa on hyvät mahdollisuudet kartuttaa työkokemusta erilaisissa palvelualan työtehtävissä ja ottaa ensi askeleita työelämässä. Monet kesätyöntekijät palaavatkin meille työskentelemään esimerkiksi opiskelujensa ohessa kesätöiden jälkeen. ”

SSO:ssa panostetaan perehdytykseen

SSO:ssa panostetaan uusien työntekijöiden perehdytykseen ja näin varmistetaan se, että jokainen työntekijä saa tarvittavat taidot ja avun onnistuakseen työtehtävissään mahdollisimman hyvin. -Meille on tärkeää, että nuoret kokevat olleensa tervetulleita ja saavat myönteisiä kokemuksia työelämästä SSO:ssa työskennellessään, Somersalo toteaa.

SSO:n market- ja liikennekaupassa työskentelee neljä valmentajaa, jotka yhdessä esihenkilöiden kanssa perehdyttävät uudet työntekijät yritykseen ja työtehtäviinsä. Valmentajat ovat myös vahvasti mukana kesätyöntekijöiden pestien alkumetreillä.

Lahjaksi asiakasomistajuus, unohtamatta tuntuvia henkilökuntaetuja

Myös tulevana kesänä täysi-ikäiset kesätyöntekijät saavat lahjaksi Suur-Seudun Osuuskaupan jäsenyyden. Asiakasomistajana kesätyöntekijät saavat S-Etukortin ja voivat kerätä Bonuksia nykyiseen talouteensa tai itselleen. Kesätyöntekijät ja S-kesikset pääsevät myös nauttimaan S-Ryhmän tuntuvista henkilökuntaeduista työsuhteensa ajan. Lisää henkilöstöeduista voit lukea osoitteesta sso.fi/toihinmeille/henkilostoedut/

SSO:n kesätyöpaikkoihin voi hakea osoitteessa sso.fi/kesatyo

Lisätietoja: Suur-Seudun Osuuskauppa SSO, henkilöstöjohtaja Hanna Somersalo p. 044 7705 175