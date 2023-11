Aarikka Oy täyttää 70 vuotta – juhlavuoden 2024 aloittaa upea muotinäytös

Juhlavuoden kunniaksi esittelemme kevään ja kesän tulevaa muotia, koruja sekä seitsemän uniikkia showpieceä, jotka yhdistävät rohkeasti erilaisia tekstuureja ja materiaaleja. Suomalaisten suunnittelijoiden luoman malliston kulmakivenä on värien juhla. Värit heijastavat Aarikka-naisen rohkeutta, iloisuutta ja positiivisuutta. Aarikan pyöreä muoto toistuu malliston vaatteissa. Vaatteiden printeissä voidaan nähdä inspiraatiota Aarikan historiasta, kuten Riemuraita-kuosinen Wera-mekko. Malliston suunnittelussa ja materiaalivalinnoissa on kiinnitetty erityistä huomiota laadukkaisiin materiaaleihin, jotta vaatteemme ovat kestäviä, mukavia käyttää ja tuottavat iloa käyttäjälleen mahdollisimman pitkään. Materiaaleina on käytetty muun muassa puupohjaista hyvin laskeutuvaa viskoosia, supima-puuvillaa, silkkipuuvillasekoitetta sekä kuproa, jota valmistetaan puuvillan tuotannon sivutuotteesta puuvillalintteristä sekä puuselluloosasta. Kuvittaja, suunnittelija ja taiteilija Aino-Maija Metsola on suunnitellut kevätmallistoon kaksi kuosia, jotka tullaan näkemään näytöksessä. Näytöksen stailauksesta vastaa stylisti Meri Milash. Kunnianosoitus puuhelmelle -mallisto pitää sisällään ennennäkemättömiä uniikkeja käsityön taidonnäytteitä, jossa päämateriaalina on Aarikalle tunnusomainen puu – metsän helmi. Idea mallistoon lähti Meri Milashilta ja näytöksessä nähtävät showpiecet ovat valmistuneet käsityönä Suomessa. Helsingin Taidehalli on näytöksen yhteistyökumppani.

”Jokainen tarvitsee iloa arkeen. Me haluamme olla rohkeita, mutta ajattomia ja tuoda iloa ja leikkiä mallistollamme niin arki- kuin juhlapukeutumiseen. Mallistossa korostuu naisellisuus, ilo, leikki ja rohkeus.”, Aarikan toimitusjohtaja Riia Sandström kuvailee.

Vaikka Aarikka tunnetaan monista sisustustuotteistaan, sen alkuperäiset juuret ulottuvat 1950-luvun muodin maailmaan. Tekstiilitaiteenopiskelija Kaija Aarikka veisti itse lopputyönä tekemäänsä villapukuun napit, kun sopivia ei löytynyt. Aarikan tuotevalikoima keskittyikin aluksi persoonallisiin nappeihin ja koruihin. Tuotevalikoima kasvoi nopeasti käsintehdyistä napeista ja koruista kohti pukeutumisen maailmaa. 1960-luvulla Aarikka valmisti sekä naisten- että miestenvaatteita. Vaikka vaatteiden valmistus hiipui 1970-luvulla valmisvaatebuumin myötä, Aarikka säilytti suosionsa korujen parissa. Tänään meillä on vahvoista juurista kohoava designtalo, joka on kestänyt paitsi aikaa, myös maailmantalouden vaihtelut. Alusta alkaen Aarikka on ollut tunnettu innovatiivisuudestaan ja uniikeista design-tuotteistaan.

Vuonna 2017 suomalainen perheyritys Martinex Oy osti Aarikka Oy:n ja toi mukanaan uuden suunnan ja näkökulman Aarikan toimintaan. "Koimme, että meillä on antaa Aarikalle tulevaisuus. Meillä on resursseja ja osaamista tuotekehitykseen," Sandström sanoo. Aarikka palasi tekstiilijuurilleen keväällä 2020, kun vuosikymmenten tauon jälkeen lanseerattiin ensimmäinen naisten muotimallisto. Tekstiilien kuosit ovat saaneet inspiraationsa Aarikan muotokielestä.

Juhlavuoden kunniaksi julkaisemme tilaisuudessa ”Me olemme pyöreitä” -kirjan. Kirja kertoo Aarikan tarinan upeasti kuvitettuna. Se on kuin oodi Aarikan historialle ja nykyhetkelle. Kirjan parissa pääsee tutustumaan ihmisiin, tekijöihin ja tarinoihin ikonisten tuotteiden takana. Miten tuotteet syntyvät huolellisesti pala palalta, jokaista yksityiskohtaa myöten. Kirja on myös ylistys suomalaisille käsityöläisille, suomalaiselle suunnittelutyölle ja designille. Kirja on tilattavissa suomeksi, englanniksi ja japaniksi Aarikan verkkokaupasta www.aarikka.fi 4.12.2023 alkaen.

Aarikka on kulkenut pitkän tien vuodesta 1954 tähän päivään. 70 vuotta on osoittanut, että Aarikan tunnistettava muotokieli taipuu aina uuteen. Riia katsoo toiveikkaana ja inspiroituneena tulevaan. Juuret ja designperintö ovat vahvoja, ja ne toimivat inspiraationa Aarikan tulevaisuudelle. Tämän päivän Aarikka haluaa yhä ammentaa rohkeasti juuristaan, mutta klassisella, modernilla tyylillä. "Kun yritys saavuttaa 70 vuoden iän, on se todellinen saavutus sinänsä, joka ansaitsee juhlan. Aarikka on aina elänyt ajan hengessä. Sillä tiellä haluamme jatkaa ja kehittää Aarikkaa”, Sandström sanoo. Koska designin tärkein tehtävä on tuoda iloa, on Aarikka panostanut siihen vuosikymmenet – eikä loppua näy. Aarikka nojaa yhä 2020-luvulla arvoissaan suomalaiseen osaamiseen ja tinkimättömään laatuun. ”Teemme yhteistyötä monien inspiroivien pohjoismaisten taiteen helmien kanssa, kuten Mona Isotupa, Aino-Maija Metsola ja muotinäytöksessäkin esiintyvä upea artisti Aliisa Syrjä.” Mona Isotupa on turkulaisen Hetkinen-luonnonkosmetiikkabrändin perustaja ja toimitusjohtaja. Hetkistä ja Aarikkaa yhdistää samanlaiset arvot ja muun muassa puun merkittävä rooli tuotteissa. Isotupa on suunnitellut Aarikalle 4.12. myyntiin tulevan Mänty-tuoksupuun. Mänty-tuoksupuu on tyylikäs diffuuseri, joka levittää ympärilleen mäntymetsän turvallisen ja onnellisuutta lisäävän aidon tuoksun. Veistos on valmistettu koivusta ja valkopyökistä. ”Aarikan tuotteet edustavat suomalaista käsityötaidetta parhaimmillaan, ja käsityön jälki näkyy jokaisessa kappaleessa, olipa kyse sitten muodosta, kuvasta, tekstistä tai väristä", Sandström lisää.

Kutsu- ja ilmoittautumislinkki muotinäytökseen: https://www.lyyti.fi/reg/Aarikka_muotinaytos_9524. Huomioithan, että tilaisuudessa on rajattu määrä paikkoja.