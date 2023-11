Vapaus ja tasavertaisuus kuuluu kaikille - Vihreiden uusi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelma julkaistu

Vihreiden mielestä ihmisten välinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ei toteudu passiivisesti itsestään, vaan sitä täytyy aktiivisesti edistää niin lainsäädännöllä kuin muillakin konkreettisilla keinoilla. Rasismi yhteiskunnassa kaikissa sen muodoissa on merkittävä ongelma ja ilman aktiivisia antirasistisia toimia nollatoleranssin julistaminen rasismille on tyhjää ja tavoitteen kannalta jopa haitallista.

– Pääministeri Orpo on antanut rasismin normalisoinnista malliesimerkin puhumalla rasismin torjunnan tärkeydestä samalla jättäen puuttumatta hallituspuolueista esiin pulpahtelevaan rasismiin. Vihreiden ohjelmassa rasismia torjutaan monipuolisilla ja konkreettisilla toimintaa korostavilla keinoilla. Meidän valintamme on tehdä muutakin kuin puhua, sanoo ohjelmatyössä mukana ollut kansanedustaja Fatim Diarra.

Vapaus hengittää ja elää omana itsenään on myös oleellinen terveys- ja hyvinvointikysymys. Etenkin nuorten mielenterveys on nykyään koetuksella ja ohjelmassa Vihreät kiinnittävätkin erityistä huomiota mielenterveyskriisiin sekä hoitoonpääsyn ongelmista johtuviin ihmisten välisiin terveyseroihin.

– Suomessa kuolee keskimäärin kaksi ihmistä itsemurhaan joka päivä. Vihreät haluavat painaa tämän lukeman nollaan ja kutsuvatkin muut puolueet ja koko yhteiskunnan mukaan toteuttamaan tätä tavoitetta, toteaa ohjelmatyöryhmää johtanut Milo Toivonen.

Vihreiden mielestä hyvä työelämä kuuluu yhtä tasavertaisesti kaikille sukupuolille ja muun muassa avoimen ja tasa-arvoisen palkkauksen eteen tulee tehdä konkreettisia toimia.

– Naisvaltaisten alojen lukittaminen pysyvään palkka-epätasa-arvoon ja naisten jättäminen rakenteelliseen eläkeköyhyysriskiin ei Vihreille missään nimessä käy. Orpon hallituksen kaavailemat työmarkkinamuutokset eivät pelkästään pysäytä tasa-arvokehitystä, vaan jopa kääntävät kelloa taaksepäin, toteaa Diarra.

Vihreä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuspolitiikka on tinkimätöntä ihmisoikeuspolitiikkaa. Se vähentää ihmisten kokemaa osattomuutta ja näköalattomuutta ja avaa ihmisille mahdollisuuksia elää oman näköistään elämää.

– Lopulta kyse on vapaudesta, siitä ihmisyyden ytimeen kuuluvasta palosta. Olla vapaa syrjinnästä ja sorrosta, olla vapaa vihasta ja väkivallasta, ja olla myös vapaa ennakkoluuloista muita kohtaan. Sitä me Vihreät ohjelmallamme tavoittelemme. Meidän mielestä vasta kun viimeinenkin tästä yhteiskuntamme moninaisesta joukosta on täysin vapaa ja tasavertainen, niin vasta silloin voimme sanoa, että me kaikki olemme, Milo Toivonen sanoo.



Tutustu ohjelmaan osoitteessa:

https://www.vihreat.fi/ohjelmat/tasa-arvo-ja-yhdenvertaisuusohjelma/