Punaisen sillan saneeraus valmistuu kuukauden etuajassa

Museoviraston suojelema silta kunnostettiin kaupungin omana työnä. Työpäällikkö Mikko Takkula on tyytyväinen korjaustyön sujuvuuteen. ”Punainen silta on yksi keskeisimpiä kohteita kaupunkikuvassamme. Suntinsuun alueen kulttuuriperintöä vaalitaan huolella, ja silta on olennainen osa tätä aluetta. Se on myös kevyelle liikenteelle merkittävän reitin varrella, ja kovalla kulutuksella ympäri vuoden” toteaa Takkula.

Vaikka silta onkin jälleen käyttökunnossa, tekemistä riittää vielä tulevalle kesälle. ”Kaiteet maalataan valkoisiksi ja sillan alapuolen rakenteet tervataan perinteiseen tapaan. Nämä työt odottavat lämpimiä kelejä”, Takkula kertoo. Myös sillalle johtavat väylät päällystetään toukokuussa 2024.