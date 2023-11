SDP:n Kokko: Kokoomus on hämmästynyt SDP:n taidokkaasta talouspolitiikasta

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajan Matias Marttisen mukaan SDP tarjoaa suomalaisille veronkiristyksiä ja velkaantuvan tulevaisuuden. SDP kuitenkin esittää vaihtoehdossaan palkansaajien verotuksen keventämistä. Kokoomuksen kansanedustaja Ville Valkonen taas pitää SDP:n talouslinjaa epäuskottavana. Tämä ei liene ihme, kun SDP onnistuu budjetissaan ottamaan ensi vuonna 430 miljoonaa euroa vähemmän velkaa kuin hallitus.

– Vaihtoehtobudjettiamme on laadittu huolella, asiantuntijoita kuullen ja ennen kaikkea suomalaisten hyvinvointia ajatellen. Orpon hallitus väittää, että sen ajamille leikkauksille ei ole olemassa vaihtoehtoja. Me SDP:ssä sanomme, kyllä on, kansanedustaja Jani Kokko toteaa.

SDP:n vaihtoehtobudjetissa Suomi velkaantuisi joka päivä miljoona euroa vähemmän kuin hallituksen esityksessä. Tämä toteutuisi samalla, kun SDP keventäisi pieni- ja keskituloisten verotusta, peruisi Orpon hallituksen ajamat sosiaaliturvaleikkaukset ja vahvistaisi sosiaali- ja terveyspalveluita.

– En ihmettele tippaakaan sitä, että Kokoomus on äimistynyt vaihtoehtobudjetistamme. Onhan se varmasti karua lukea, miten paljon oikeudenmukaisemmin me tätä maata johtaisimme. Me toteuttaisimme talouspolitiikkaa, jossa kenellekään ei aseteta kohtuutonta taakkaa eikä nuoria ja opiskelijoita uuvutettaisi jo työuransa alkupuolella, Kokko korostaa.

SDP on aina pitänyt kaikista tärkeimpinä asioina yhteiskunnan hyvinvointia, sekä korkean elintason ja taloudellisen kasvun turvaamista. Nämä ovat asioita, jotka Pohjoismaissa toteutuvat, siitä huolimatta, että meillä on myös verrattain korkea verotus ja laaja julkinen sektori.

– Hyvin toimiva julkinen sektori on taannut meille esimerkiksi kattavan ja maksuttoman koulutuksen sekä maksuttoman terveydenhuollon. Vaikuttaa siltä, että hallitus pyrkii vain poimimaan rusinat pullasta, yrittäessään tiivistää julkista sektoria ja samaan aikaan mantran omaisesti toistaen “haluamme turvata julkiset palvelut”, Kokko päättää.