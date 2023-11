Keski-Suomi varovaisen toiveikas Työvoimabarometrissa

Mikäli talouden suunta ei muutu positiivisemmaksi, työttömyyden arvioidaan lähtevän kasvuun. Keski-Suomen alueellisessa koonnissa todetaan, että työvoiman osaamisesta ja saatavuudesta on kuitenkin huolehdittava, vaikka taloustilanne huononisikin.

Työvoimabarometrin mukaan keskisuomalaisten yritysten toimintaa rajoittaa tällä hetkellä eniten riittämätön kysyntä, raaka-aineiden ja komponenttien hinnannousu sekä pula ammattitaitoisesta työvoimasta.

Huomionarvoista on myös, että TKI-panostus (tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta) on Keski-Suomessa alhainen. Alueelliset toimijat toteavatkin, että siihen ja yhteistyöhön tulee panostaa entistäkin vahvemmin. Ilahduttavaa kuitenkin on, että myös pk-yrityksissä on TKI-toimintaa koko ajan.

Äänekosken seutu valopilkkuna

Työmarkkinoilla on meneillään rakenteellisia muutoksia. Näitä ovat esimerkiksi nuorten suhde työhön, työolojen merkityksen korostuminen, eläköitymisen vaikutukset, työn aika- ja paikkariippumattomuus sekä digitalisaatio. Keski-Suomessa huolena on muuta maata isompi määrä työkykyisyysongelmia. Jotta työvoimaa saadaan ja osaaminen on ajantasaista, tarvitaan erilaisia ja joustavia työn tekemisen tapoja.

Äänekosken seudun näkymät ovat barometrin mukaan positiiviset. Merkittävänä tekijänä tähän on suurin toimiala teknologiateollisuus ja palvelut. Prosessiteollisuus ja tuotanto -toimialalla pakkausmateriaalien heikko kysyntä on aiheuttanut poikkeuksellisen paljon lomautuksia, mutta Äänekoskella uskotaan tulevaisuuteen: uusia osaajia alalle aletaan kouluttaa oppisopimuksella.

Haasteena Keski-Suomessa on, että työvoima hakeutuu Jyväskylään tai aivan sen lähiympäristöön. Mitä kauemmas Jyväskylästä mennään, sitä enemmän on työvoimapulaa.

Työvoimabarometri korvaa aiemman Ammattibarometrin

Uusi Työvoimabarometri korvaa syksystä 2023 alkaen TE-toimistojen aiemmin toteuttaman Ammattibarometrin lyhyen aikavälin ennakoinnissa. Katsaus julkaistaan kerran vuodessa, ja siinä tarkastellaan aiemman työvoimatarpeen lisäksi myös osaamistarpeita. Palvelu tukee yhteiskunnan eri toimijoita päätöksenteossa.

Ensimmäisessä julkaisussa painopisteenä olivat sosiaali-, terveys ja hyvinvointi -toimiala sekä teknologiateollisuus ja palvelut -toimiala. Valtakunnallisesti keskeinen havainto oli, että suurin osa Suomesta kärsii kohtaanto-ongelmasta eli työnhakijat ja heidän osaamisensa sekä työpaikat eivät kohtaa.

Alueellisesta työvoimabarometrityöstä Keski-Suomessa vastaa Keski-Suomen ELY-keskus, ja työhön osallistuu laaja joukko sidosryhmiä. Ennakointityössä todettiinkin, että Keski-Suomessa tarvitaan paitsi uutta osaamista myös vahvaa yhteistyötä.

Koko barometri työ- ja elinkeinoministeriön sivustolla:

Työvoimabarometri (tyovoimabarometri.fi)

Työvoimabarometri - Työ- ja elinkeinoministeriön verkkopalvelu (tem.fi)