67-asuntoinen kerrostalo nousee Espoon Leppävaaraan

Espoon Asunnot allekirjoitti torstaina 30.11. urakkasopimuksen Rakennusliike Soimu Oy:n kanssa 67-asuntoisen kerrostalokohteen rakentamisesta osoitteeseen Anna Sahlsténin katu 13. Uudiskohteen arvioitu valmistuminen on alkukesällä 2025.

Suur-Leppävaaran alueella on parhaillaan käynnissä useita rakennusprojekteja, joista Vermonniityn kaava-alue on suurin. Joulukuussa rakenteille lähtevä Anna Sahlstenin katu 13 tuo alueelle 67 uutta ARA-vuokra-asuntoa. Uudiskohde sijaitsee lokakuussa liikennöintinsä aloittaneen Raide-Jokerireitin varrella.

– Espoon Asunnot on ollut vahvasti mukana Vermonniityn kehittämisessä. Alueelle on jo valmistunut neljä kerrostalokohdettamme, joista elokuussa 2022 valmistunut 16-kerroksinen Majurinkatu 19 on viimeisin, kertoo Espoon Asuntojen rakennuttamisjohtaja Pirjo Räihä.

Anna Sahlstenin katu koostuu yhdestä kahdeksankerroksisesta rakennuksesta, jossa on kaksi porrashuonetta. Asuntojen koot vaihtelevat 32,5-neliöisestä yksiöstä 77-neliöiseen perheasuntoon. Lisäksi kohteeseen tulee sauna, pesula ja kuivaushuone sekä asukastila asukkaiden yhteiskäyttöön sekä 41 autopaikkaa, joista kymmenen sijaitsee maantasolla ja 31 viereisten taloyhtiöiden kanssa yhteisessä autohallissa pysäköintilaitoksessa.

Kestävä kehitys on keskeinen osa Vermonniityn suunnittelua.

– Tämä on huomioitu myös Anna Sahsltenin kadun kohdalla, sillä se toteutetaan energiatehokkaana A-energialuokan kohteena. Uusiutuvaa energiaa tullaan hyödyntämään katolle asennettavien aurinkopaneelien avulla, ja rakennus liitetään kaukolämpöverkkoon. Kaukolämpö on Fortumin päästötöntä Eko Plus -kaukolämpöä kuten kaikissa Espoon Asuntojen kaukolämpökohteissa, sanoo Räihä.

Anna Sahsltenin katu on Espoon Asunnoille reilun 16 miljoona euron investointi. Se toteutetaan ARAn 40 vuoden pitkällä korkotuella ja aikanaan tehtävissä asukasvalinnoissa noudatetaan ARAn asukasvalintakriteerejä.

Kohteen Espoon Asunnoille rakentaa joensuulaislähtöinen Rakennusliike Soimu Oy.

Rakennusliike Soimulla on vankka kokemus tämäntyyppisten kohteiden rakentamisesta ympäri Suomea. Soimun Etelä-Suomen Aluejohtaja Esa Kaivola lähtee hankkeeseen positiivisin mielin ja on tyytyväinen tilaajan linjauksista kestävän kehityksen suhteen.

– Olemme erittäin tyytyväisiä nyt käynnistyvästä rakennusprojektista. Soimulla on käynnissä muitakin Espoon asuntojen hankkeita.

– Nykyisessä tilanteessa jokainen uusi asuntokohde on erittäin tärkeä, kun katsoo asuntokohteiden aloituksia verrattuna viime vuosiin. Uusia asuntoja tarvitaan pääkaupunkiseudulla jatkossakin, Kaivola sanoo.

– A-energialuokan kohteen rakentaminen on vastuullinen ratkaisu ja siten linjassa nykyajan vaatimusten kanssa. Tällaisen kohteen toteuttaminen saa rakentajankin hyvälle mielelle, Kaivola sanoo.