Luukkuongelmia Voikosken voimalaitoksen padolla – vedenpinta noussut Juolasvedellä ja Sarkavedellä, Mäntyharjun ja Kouvolan alueilla

Luomukorvausten maksu alkaa Etelä-Savossa – luomutilojen määrä vähentynyt 22.11.2023 08:13:25 EET | Tiedote

Ruokavirasto avasi ELY-keskusten luomusitoumusten käsittelyn tukisovelluksessa 4. lokakuuta. Etelä-Savon ELY-keskuksessa korvauksia päästään maksamaan vielä tämän kuun aikana. Luomusitoumuksen hakijoita on Etelä-Savossa 170 tilaa, joten kaikki eivät välttämättä saa maksuja samaan aikaan, vaan odotukseen kannattaa varautua. – Ensimmäisessä vaiheessa luomukorvaus maksetaan sen mukaan, mitä päätukihaussa on ilmoitettu. Jos luomukorvauksen määrään vaikuttavia muutoksia on tehty päätukihaun päättymisen jälkeen, ne huomioidaan toisen erän maksatuksessa. Toinen erä on suunniteltu toukokuulle 2024, kertoo Anne Manninen Etelä-Savon ELY-keskuksen luomutiimistä. Hallinto pääsee tallentamaan sitoumukseen tulevia muutoksia joulukuussa, kun tukisovellus päivitetään. Kaikki sitoumukseen maksuun vaikuttavat muutokset, esimerkiksi päättymisvuosi ja lohkomuutokset, korjataan sitoumukseen päivityksen jälkeen. Etelä-Savon luomutilat monipuolisia Etelä-Savossa luomupinta-ala on noin 12 000 hehtaaria, joist