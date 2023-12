Parhaat ostokset ja tunnelmallisimmat joulutorit Virossa

Mikä nostattaisi joulumieltä paremmin kuin kuljeskelu joulumarkkinoilla kauniiden koristeiden ja käsitöiden, glögin ja paahdettujen manteleiden tuoksun keskellä? Ei juuri mikään, jos on uskomista uutismedia CNN:n listausta, jolle tänään aukeava Tallinnan joulutori on jälleen nostettu yhdeksi maailman parhaimmista joulutoreista¹. Joulunalus on myös hyvä hetki ottaa varaslähtö vuoden 2024 Euroopan kulttuuripääkaupunki Tartton tarjontaan: joulun alla sadat kansantanssijat valtaavat joulukaupungin ja kansallismuseo ERMissä järjestetään myös joulumessut.