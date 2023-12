Tamperelainen Ida Korsimo on STTK:n Tulevaisuuden tekijä 2023

STTK: Työntekijöiden rooli ja osaamistarpeet tunnistettava osana ilmastotoimia 1.12.2023 11:30:00 EET | Tiedote

Talouden ja teknisen kehityksen merkitys on viime vuosina korostunut ilmastonmuutoksen hillinnässä. Panostukset puhtaaseen energiaan, teollisuuteen ja infraan ovat merkittävässä kasvussa kaikkialla maailmassa. Dubaissa 30.11. käynnistyneen YK:n COP28-ilmastokokouksen yhtenä aiheena on fossiilisten polttoaineiden korvaaminen uusiutuvilla. Myös pohjoismaiset työntekijä- ja työnantajajärjestöt kokoontuvat ensimmäistä kertaa pohtimaan vihreän siirtymän mahdollisuuksia ja työntekijöiden asemaa murroksessa. Pohjoismaisen ministerineuvoston ja Islannin hallituksen järjestämä kolmikantakokous järjestetään tänään Reykjavikissa. ─ Vihreä siirtymä on vahva talouskasvun ja investointien ajuri, talous taas vastaavasti ilmastopolitiikan kiihdyttäjä. Yritykset ovat ohittaneet poliitikot, kun haetaan ratkaisuja ilmastonmuutokseen ja energiamurrokseen. Vihreä kasvu on kiistatta suuri mahdollisuus myös Suomelle, Reykjavikin kokoukseen osallistuva STTK:n puheenjohtaja Antti Palola toteaa. Globaalista osa