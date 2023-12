Pearl Finland Oy investoi kasvuun Suomessa ostamalla Epical Finland Oy SAP liiketoiminnan

Your Business Next Level. Pearl Group on perustettu vuonna 2006 ajatuksena rakentaa pitkäaikaisia asiakasuhteita yhdessä asiakkaidemme kanssa. Vuosien saatossa yritys on kehittynyt puhtaasta SAP asiantuntijayrityksestä Pohjoismaiden ja Pohjoisen- Euroopan johtavaksi ERP ja sähköisen kaupankäynnin tarjoajaksi. Tänä päivänä meitä on yli 400 asiantuntijaa Norjassa, Ruotsissa, Suomessa, Latviassa, Puolassa ja Singaporessa ja olemme kasvaneet vuosittain kannattavasti perustamisesta lähtien. Meidän strategiamme perustuu läheiseen yhteistyöhön asiakkaidemme kanssa missä skaalautuvat ratkaisut ja mallit yhdistetään syvään teknologia- ja liiketoimintaosaamiseen. www.pearlgroup.fi