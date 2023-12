Sara Hildénin taidemuseon kevään näyttelyssä ulkomaisen kokoelman keskeisiä taiteilijoita

Sara Hildénin Säätiön ulkomaisen taiteen kokoelmaan kuuluu useita kansainvälisesti merkittäviä taideteoksia, joista varhaisimmat ovat 1900-luvun alkuvuosilta, uusin vuodelta 2023. Näyttelyssä on esillä klassikkoja, kuten Fernand Légerin maalaus Monivärinen kukka (1937), Henry Mooren veistos Lepäävä äiti ja lapsi (1960–1961) sekä Francis Baconin maalaus Kaksoistutkielma George Dyerin muotokuvaa varten (1968). Mukana on myös uudempia teoksia kuten Kiki Smithin piirustus Vihreän puun punaiset linnut (2006). Osa kokoelman uusimmista teoksista on näyttelyssä ensi kertaa esillä.

- Säätiön ensimmäisiin ulkomaisen taiteen kokoelman teoksiin lukeutuu ranskalaisen Serge Poliakoffin maalaus Sommitelma (1961), ja uusimpiin puolestaan viime kesäkuussa valmistunut yhdysvaltalaisen Thomas Houseagon alumiiniveistos Demon Dream I. Molemmat tulevat esille kevään näyttelyyn, kokoelmapäällikkö Maria Laine kertoo.

Sara Hildénin Säätiön taidekokoelma sai alkunsa vuonna 1962, jolloin Sara Hildén lahjoitti omistamansa taideteokset nimeään kantavalle säätiölle. Kansainvälinen kuvataide on säätiön perustamisesta lähtien ollut taidekokoelman merkittävimpiä painopisteitä. Tällä hetkellä Sara Hildénin Säätiön ulkomaisen taiteen kokoelmaan kuuluu yli 500 taideteosta lähes 230 taiteilijalta.

- Ulkomaisen kokoelman ansiosta museossa on mahdollisuus tutustua 1900-luvun keskeisiin taidesuuntauksiin, ja uushankintojen kautta Tampereella pääsee näkemään kansainvälisen nykytaiteen kärkinimiä, museonjohtaja Anna Hjorth-Röntynen sanoo.

Kokoelma tarjoaa mielenkiintoisen katsauksen kunkin aikakauden ajankohtaiseen kansainväliseen taiteeseen. Modernismin klassikoista näyttelyyn on poimittu mittava katsaus, taiteilijaniminä mm. Pierre Bonnard, Giorgio de Chirico, Paul Delvaux, Alberto Giacometti, Juan Gris, Fernand Léger, Henry Moore, Joan Miró, Pablo Picasso, Germaine Richier, Yves Tanguy. 1950–1960-lukujen ekspressiivistä ja geometristä abstraktia taidetta nähdään mm. seuraavilta taiteilijoilta: Josef Albers, Jean Dubuffet, Lucio Fontana, Serge Poliakoff, Alberto Magnelli, Pierre Soulages, Antoni Tàpies, Victor Vasarely, Zao Wou-Ki. 1960–1970-lukujen taidetta, kuten pop-taidetta ja fotorealismia, edustavat mm. Francis Bacon, Claudio Bravo, Chuck Close, Edward Kienholz, Robert Rauchenberg, Arman. 1980-1990-lukujen taiteesta on poimittu mm. Enzo Cucchi, Mario Merz, A.R. Penck, Sean Scully, Frank Stella, Claude Viallat. 2000-luvun taiteilijanimiä ovat mm. Berlinde De Bruyckere, Marcel Dzama, Andreas Eriksson, Ellen Gallagher, Thomas Houseago, Robert Longo, Jean-Michel Othoniel, Wilhelm Sasnal, Kiki Smith, Erwin Wurm.

Sara Hildénin taidemuseo on Sara Hildénin Säätiön kokoelman pysyvä koti. Kokoelma on elävä kokonaisuus, joka karttuu vuosittain uusilla merkittävillä ja ajankohtaisilla taideteoksilla. Nykyään se on yksi Suomen laajimmista ja merkittävimmistä modernin ja nykytaiteen kokoelmista.