Noutokansaa hellitään – Suur-Seudun Osuuskauppa SSO otti käyttöön suositun myymälänoudon Prisma Halikossa

Maailmalla on yleistä tilata verkkokauppatilaukset kotiin, mutta suomalaiset ovat noutokansaa. Nyt Suur-Seudun Osuuskauppa on avannut Prisma Halikkoon verkkokauppatilausten noutolokerot, joista ostokset voi noutaa 12 tunnin kuluttua tilauksesta. Tavoitteena on laajentaa myymälänouto myöhemmin kaikkiin osuuskaupan Prismoihin.