Mikko Mäläskä A-Insinöörien Oulun rakennuttamispalvelujen johtajaksi

Pohjois-Suomen johtava rakennuttamisen konsulttitoimisto, A-Insinöörien Oulun rakennuttamisyksikkö saa uuden luotsin, kun DI Mikko Mäläskä aloittaa yksikön johtajana 1.1.2024. Yhteistoiminnallisten sopimusmallien ja hankkeiden kehittäjänä tunnettu Ari-Matti Jänkälä jatkaa Lapin rakennuttamispalvelujen johdossa sekä Oulun yksikössä projektitehtävissä rakennuttamisjohtajana.

Mikko Mäläskä on toiminut urallaan useiden vaativien yhteistoiminnallisten hankkeiden tuotannon ja suunnittelun ohjaustehtävissä. Viime vuodet hän on vastannut OYS20230-uudistamisohjelmassa ensimmäisen vaiheen teknisen suunnittelun johtamisesta. Ennen 2018 alkanutta työuraansa A-Insinööreissä Mäläskä on toiminut kehitys- ja hanketehtävissä mm. Lemminkäisellä ja Firalla.

– Saamme Mikosta kokeneen ja kehityshakuisen johtajan, joka edustaa digitaalisen teknologian osaamiseltaan seuraavaa sukupolvea ja joka on kasvanut ihmisiä ja yhteistoimintaa arvostavaan kulttuuriimme. On myös äärimmäisen hienoa, että Suomen edistyksellisimpiin rakennuttajakonsultteihin kuuluva Ari-Matti jatkaa vahvassa roolissa yhtiössä, toimialajohtaja Juhani Karhu sanoo.

A-Insinöörien rakennuttamispalvelut Oulussa ja Rovaniemellä on Jänkälän johdolla kasvanut liikevaihdolla mitattuna yhdeksi konsernin suurimmista yksiköistä. 70 rakennuttajakonsulttia on mukana valtaosassa Pohjois-Suomen merkittäviä hankkeita. Oulussa niihin kuuluu mm. OYS2030, Oulun lyseon lukion peruskorjaus, Oulun oikeustalo sekä Oulun uusi pääpoliisiasema ja vankila, kauppakeskus Valkea sekä PSOAS:in tornitalo Uno.

”Tiedonhallinta hankkeissa edellyttää muutakin kuin pöytäkirjoja”

Suurten ja vaativien hankkeiden johtajana ja elinkaari- ja tietomallinnusosaajana tunnettu Mikko Mäläskä valittiin vuoden rakennuttajakonsultiksi vuonna 2020.

– Meillä on Oulussa hyvin ammattitaitoinen rakennuttajakonsulttien porukka, ja vahva sitoutuminen siihen, että asiakkaamme onnistuvat hankkeissaan. Ari-Matti on erittäin arvostettu rakennuttamisen ammattilainen ja jättää suuret saappaat täytettäväksi. On suuri kunnia saada jatkaa tätä työtä omilla vahvuusalueilla, joista digitaalisuus ja yhteistoiminta ovat keskeisiä, Mäläskä sanoo.

– Tämän päivän rakennushankkeissa tiedon määrä on valtava ja sen hallinta edellyttää muutakin kuin pöytäkirjojen pitämistä eli toiminnan kehittämistä ja digitaalisen osaamisen vahvistamista, Mäläskä jatkaa.