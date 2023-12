TERVETULOA Otava-perheen hyvinvointipressiin ti 12.12. klo 13!

Lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-palkinto Magdalena Haille 29.11.2023 20:14:35 EET | Tiedote

Voittajateos Sarvijumala on nuorille suunnattua hyytävää kauhua teinipojasta, jonka elämä muuttuu auto-onnettomuuden myötä. Sarvijumala äänestettiin myös yleisön suosikiksi. Lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-palkinto on Suomen Kirjasäätiön jakama tunnustus ansiokkaalle suomalaiselle lasten- tai nuortenkirjalle, ja se on arvoltaan 30 000 euroa.