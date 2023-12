Kokoomuksen Kauma: Etyjiä tarvitaan kiisien ratkaisuun ja vuoropuheluun

Venäjän täysimittaisella hyökkäyksellä Ukrainaa vastaan ja käynnissä olevalla sodalla on syvällisiä vaikutuksia koko Etyjin alueelle.



"Ukrainan kärsivä kansa, jota vastaan on hyökätty raa’asti, pysyy huomiomme keskipisteenä", hän sanoi.



"Emme voi jättää huomiotta näitä selviä ja räikeitä Helsingin perusperiaatteiden loukkauksia.”



Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov istui paikallaan kokoussalissa kuuntelemassa, kun Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen puheenjohtaja Kauma piti puheenvuoronsa.



Kriisit ovat luonteeltaan monitahoisia



Konflikteja on meneillään eri puolilla Etyjin aluetta, ja rauhan edistämiselle on tarvetta. Ukrainan suhteen Etyjin merkitys dialogialustana voi korostua siinä vaiheessa, kun Ukraina itse ilmaisee olevansa valmis neuvottelemaan rauhasta. Tällöin Etyjillä on valmiita rakenteita, joita voidaan hyödyntää.



"Kun yritämme luovia tässä epävarmassa maailmantilanteessa, meidän on tunnustettava käsillä olevien kriisien monitahoinen luonne", Kauma totesi puheenvuorossaan.



Useiden kriisien taustalla toimii samoja valtioita, joista monet ovat suurvaltoja, ja sitä kautta kriiseillä on yhteyksiä toisiinsa.



Hän nosti esiin tarpeen edistää rauhanpyrkimyksiä Etelä-Kaukasiassa Armenian ja Azerbaidžanin välillä sekä Keski-Aasian vakautta. Kauma mainitsi myös jännitteiden lisääntymisen Lähi-idässä viittaamalla 7. lokakuuta tehtyihin terrori-iskuihin Israelia vastaan ja Israelin sotilaalliseen vastaukseen Gazassa.



Etyj-maiden ulkoministerit olivat 30.11. koolla Pohjois-Makedonian Skopjessa. Pia Kauma tapasi Skopjen-matkallaan myös Yhdysvaltojen ulkoministerin Antony Blinkenin, Romanian ulkoministerin Luminița Odobescun, Azerbaidžanin ja Armenian ulkoministerit sekä useita muita poliittisia päättäjiä.