Ensimmäisenä Euroopassa – Suomen metaversumi-ekosysteemi lanseeraa metaversumi-aloitteen

Business Finlandin, VTT:n, Oulun yliopiston ja yli 400 muun toimijan lanseeraaman metaversumi-aloitteen, Metaverse Initiative by Finnish Ecosystem, tavoitteena on tehdä Suomesta digitaalisten kokemusten tulevaisuuden suunnannäyttäjä, ja samalla keskittyä metaversumin eettiseen ja vastuulliseen kehittämiseen. Erityinen fokus on yksityisyydessä, käyttäjäturvallisuudessa ja yhteiskunnallisissa vaikutuksissa.