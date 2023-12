Vaasan Kuorofestivaalilla 30. juhlavuosi – Ilmoittautuminen kuoroille on avoinna 1.12.2023–31.1.2024

Vaasan Kuorofestivaali viettää 30.vuotisjuhlavuottaan vuonna 2024. Juhlavuoden kunniaksi Ylioppilaskunnan Laulajat tekee paluun Kuorofestivaaleille. Muita pääesiintyjiä ovat Viron kansallinen mieskuoro Eesti Rahvusmeeskoor, klassista kuoromusiikkia esittävä Tampere Cappella sekä kansainvälisesti arvostetussa Tampereen Sävel-yhtyelaulukilpailussa palkitut lauluyhtye Flok ja Kipinät-kuoro.

Ylioppilaskunnan Laulajat viettää parhaillaan 140-juhlavuottaan. Kuoro tunnetaan Suomessa ennakkoluulottomana ja ohjelmistollisesti poikkeuksellisen monipuolisena esiintyjänä. Vaasassa kuullaan harvinaislaatuinen konsertti, jossa Ylioppilaskunnan Laulajat esiintyy yhdessä virolaisen Eesti Rahvusmeeskoorin kanssa. Kuoron taiteellisena johtajana toimii Pasi Hyökki.

Vaasan Kuorofestivaalien juhlakonsertissa Ylioppilaskunnan Laulajat esiintyy yhdessä Vaasan kaupunginorkesterin ja paikallisten kuorojen, Kamarikuoro Canticum Marisin ja Vaasan oopperan kuoron kanssa. Juhlakonsertissa kuullaan parhaita kuorojen ja orkesterien yhteisklassikoita niin kansallisromanttisesta, kotimaisesta ja ulkomaisesta oopperakirjallisuudesta kuin myös uudemmasta ja kevyemmästä musiikista. Konsertin johtaa Vaasan Kuorofestivaalin taiteellinen johtaja Kristian Heberg.

Vahvoja ammattilaiskuoroja

Mieskuoro Eesti Rahvusmeeskoor on maansa tunnetuimpia musiikkiyhtyeitä. Vuonna 1944 perustetun ammattilaiskuoron ohjelmisto ulottuu renessanssista nykyaikaan sisältäen monien virolaisten säveltäjien teoksia. Kuoro on myös kantaesittänyt sävellyksiä tunnetuilta säveltäjiltä, kuten Gavin Bryars, Giovanni Bonato, Henrik Ødegaard ja Dmitri Šostakovitš. Viron kansallista mieskuoroa johtaa taiteellinen johtaja Mikk Üleoja.

Klassista kuoromusiikkia esittävä Tampere Cappella on musiikin ammattilaisista koostuva kamarikuoro, joka osaa myös yllättää yleisönsä kappalevalinnoillaan. Vaasan Kuorofestivaalin esiintyminen on kilpailupalkintokonsertti. Konsertin johtava Leiu Tõnissaar voitti marraskuussa 2023 Toisen Suomalaisen kuoronjohtajakilpailun, joka järjestetään viiden vuoden välein. Kuoron taiteellinen johtaja on Markus Yli-Jokipii.

Palkitut taiturit

Omaa musiikkiaan kirjoittava Flok uudistaa a cappellaa Suomessa. Yhtye tekee myös uusia ja raikkaita sovituksia tunnetuista pop-kappaleista. Kuudesta ammattimuusikosta koostuva lauluyhtye perustettiin vuonna 2022 ja tänä vuonna yhtye voitti Tampereen Sävelen lauluyhtyekilpailussa ykkössijan vahvistettujen yhtyeiden sarjassa sekä yleisöäänestyksen.

Rytmimusiikkiin keskittyvä Kipinät esittää poppia ja jazzia sekä tekee kuoroimprovisaatiota. Kuoroa johtaa sen perustaja, pop/jazz-laulunopettaja ja palkittu kuoronjohtaja Kaisa Halmemies. Kipinät on palkittu korkeimmalla tunnustuksella ja kuoronjohtajapalkinnolla Tampereen Sävelen kansainvälisessä kuorokatselmuksessa vuonna 2019.

Ilmoittautuminen kuoroille on avoinna 1.12.2023-31.1.2024 verkkosivulla: vaasa.fi/kuorofestivaali.