Demokratiatutkimusverkoston ja Tampereen elokuvajuhlien yhteistyöllä pureudutaan demokratiaa uhkaaviin vaaroihin

Demokratiatutkimusverkosto järjestää osana Demokratia vaarassa -ohjelmistokokonaisuutta arkipäivän demokratiaa ja kansalaisaktivismia käsittelevät paneelikeskustelut, jotka käydään demokratiateemaisten lyhytelokuvanäytösten yhteydessä. Lisäksi ohjelmistokokonaisuuteen kuuluu kaikille avoin Demokratia vaarassa -seminaari, jossa Tampereen yliopiston demokratiatutkijat avaavat tutkimuksiinsa perustuen demokratiaan kohdistuvia vaaroja ja keinoja demokratian turvaamiseksi.

– Ajassa, jossa demokratia on uhattuna monesta suunnasta, haluamme tuoda esiin erilaisia tutkimuksessa tunnistettuja näkökulmia siihen, miksi demokratia on vaarassa. Samalla haluamme avata näkymiä siihen, miten vaaroja voidaan välttää ja lieventää. Pohdimme, miten demokratiaa voidaan edistää yhteiskunnan eri tasoilla, osana arkipäiväistä elämää, toteaa yliopistonlehtori Anni Jäntti Tampereen yliopiston Demokratiatutkimusverkostosta.

Demokratiaa uhkaavia vaaroja ja toivoa paremmasta

Osana Tampereen elokuvajuhlien vuoden 2024 ohjelmistoa on festivaalin taiteellisen ryhmän kuratoima Demokratia vaarassa -ohjelmistokokonaisuus. Demokratia-teemanäytöksissä nähdään tuoreita 2020-luvun lyhytelokuvia, mutta myös vanhempia klassikoita 1960- ja 70-luvuilta. Osana ohjelmistokokonaisuutta esitetään yksi pitkä dokumenttielokuva.

Tampereen elokuvajuhlien toiminnanjohtaja Riina Mikkonen kertoo, että ohjelmistokokonaisuus ottaa kantaa, ja hän toivoo sen tuovan esiin uusia näkökulmia.

– Miltä näyttää maailma, jossa vahvin saa päättää? Miltä näyttää yhteiskunta, jossa ei ole demokratiaa? Mitä arjessamme tapahtuu, jos annamme vallan pois käsistämme?

– Toisaalta näytösten elokuvissa on myös toivoa ja uskoa: niin kauan kuin on ajattelevia yksilöitä, jotka tekevät yhteistyötä, on toivoa paremmasta, Mikkonen sanoo.

Taide ja tiede yhdistyvät demokratian turvaamiseksi

Tuodessaan tutkijoita ja elokuvaväkeä yhteen pohtimaan demokratiaa tutkimusverkosto tavoittelee uusia yleisöjä. Tutkijat uskovat, että taidetta ja tiedettä yhdistämällä voi avautua uusia näkökulmia ja mahdollisuuksia demokratian edistämiseen ja demokraattisten yhteiskuntien rakentamiseen.

Demokratiatutkimusverkosto on Tampereen yliopiston tutkijoiden muodostama vapaamuotoinen verkosto, joka tuo yhteen demokratiatutkimusta tekeviä tutkijoita eri tieteenaloilta kaikista yliopiston tiedekunnista. Verkostossa on yhteensä noin 100 Tampereen yliopiston tutkijaa. Verkoston tarkoituksena on edistää dialogia demokratian merkityksestä ja sen eri muodoista ja levittää laaja-alaisen ja monitieteellisen tutkijayhteistyön tuloksia demokratiatutkimuksen alalta.

Tampereen elokuvajuhlat (Tampere Film Festival) on lyhytelokuvaan keskittyvä kansainvälinen festivaali, joka järjestetään vuosittain maaliskuussa Tampereella. Vuonna 1968 perustettua festivaalia järjestää Tampereen elokuvajuhlat – Tampere Film Festival ry. Elokuvajuhlat on yksi kolmesta suurimmasta Euroopan lyhytelokuvafestivaalista ja Pohjoismaiden suurin lyhytelokuvatapahtuma.

Elokuvajuhlien näytökset ja tapahtumat keräävät vuosittain noin 30 000 käyntiä. Tampereen elokuvajuhlat järjestetään 54. kerran 6.–10.3.2024.