Tiivistynyt kansallinen turvallisuustilanne vaikuttaa elintarvike- ja ruokahuoltoon, elinkeinoelämään ja huoltovarmuuteen

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja (vt.) Maria Siurua avasi kokouksen kuvaten aluehallinnon ja kansallisen turvallisuuden tilannetta. Hallitusohjelmaan kirjattu aluehallinnon uudistus etenee. Linjauksia uusien virastojen tehtävänjaosta sekä ohjaus- ja johtamisjärjestelmästä on odotettavissa joulukuussa 2023.

Siurua totesi kansallisen turvallisuusympäristön muuttuneen edelleen, minkä vuoksi varautumisen tasoa on kansallisesti uudelleenarvioitu. Alkuvuodesta voimaan tulleen CER-direktiivin, joka tähtää yhteiskunnan kriittisten palvelujen häiriönsietokyvyn parantamiseen, kansallinen toimeenpano alkaa vuonna 2024.

Elintarvikehuollon ja huoltovarmuuden tilannekuva näyttäytyy vakaana

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ympäristöterveydenhuollon ylitarkastaja Raisa Romppanen esitteli elintarvikehuollon tilannekuvan huoltovarmuuden näkökulmasta. Elintarvikehuoltosektori kattaa alkutuotannon, elintarviketeollisuuden, kaupan ja jakelun sekä foodservice-toimialan.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) tuoreen ennusteen mukaan maatilojen keskimääräinen yrittäjätulo ja kannattavuus laskevat tänä vuonna. Erityisesti heikkenee vilja- ja öljykasvitilojen kannattavuus. Maidontuotannon ja lihantuotannon kannattavuus on viime vuoden tasoa tai kohenee hieman. Elintarviketeollisuudessa on seurattu ja seurataan tarkkaan lakkotilanteen kehittymistä sekä energian hintaa ja saatavuutta. Negatiivisena signaalina nähdään tuotantojen lopettamiset maatiloilla sekä kriisien ja konfliktien yleinen vaikutus markkinoiden epävarmuuteen.

Kokkolan Halpa-Halli Oy:n aluepäällikkö Anna-Leena Ronkainen totesi päivittäistavarahuollon alueella toimivan normaalisti. Nordean tuoreeltaan tuottaman analyysin mukaan verkkokauppa on kasvanut marraskuun sesonkiviikkojen aikana ja rahamäärä on pienempi, mikä voi heijastella pienempää myyntiä joulun ajalle. Myös Tokmanni Oyj:n aluepäällikkö Markku Heiskanen näki kuluttajien käyttävän rahaa varovaisemmin. Hän totesi lakkojen vaikuttavan jonkin verran kaupan alan toimijoiden omaan logistiikkaan. Tavaransaanti näyttäytyy parhaillaan tasaisena.

Talouden matalasuhdanne kiristää työllisyystilannetta

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimiston asiantuntija Markku Pirhonen totesi talouden matalasuhdanteen, erityisesti rakennusteollisuuden sekä tehtaiden tilanteen tuoneen alueelle lomautusten määrän kasvua. Määrän ennustetaan yhä kasvavan. Avointen työpaikkojen määrä alueella vähentynyt huomattavasti, ja parhaillaan yli puolet yritysten avoimista tehtävistä on vuokratyötä. Rekrytointiin liittyvät haasteet ovat puolestaan hieman vähentyneet. Haasteet kulminoituvat parhaillaan kohtaanto-kysymyksiin, joihin vaikuttamisen Pirhonen arvioi hitaaksi.

Kainuun työ- ja elinkeinotoimiston työvoima-asiantuntija Atte Laitinen näki lomautukset niin ikään alueen suurimpana työvoimahaasteena. Kainuun työttömien työnhakijoiden tilanne on lomautuksista huolimatta maan kolmanneksi paras: lomautukset pois lukien työttömyys pieneni alueella yhteensä 3 %. Tulevien kuukausien ennusteena on lomautusten jatkuminen, mutta merkittävää työttömyyden kasvua ei ole näköpiirissä. Niin ikään konkurssien määrä on kasvanut, mutta signaaleja laajasta konkurssiaallosta ei ole havaittavissa.

Laitinen totesi Kainuun suurimman haasteen liittyvän väestörakenteeseen. Työikäisten määrän väheneminen alueella johtanee osaajapulaan, jollei työllisyysastetta saada muuttoliikkeen avulla paranemaan.

Ruokahuollossa panostetaan varautumiseen

Kajaanin kaupungin ateria- ja puhtaanapitopalvelu Kajaanin Mamsellin johtaja Tuija Vuorinen tähdensi, että viime vuosien globaalit haasteet sekä kansallisen turvallisuustilanteen tiivistyminen on saanut toimijat hakemaan konkreettista tietoa ruokahuollon varautumisesta. Vuorinen katsoi, että toimijoiden kuuluminen alueellisiin ja kansallisiin verkostoihin on keskeistä tiedonsaannin ja kokonaiskuvan muodostamisen kannalta.

Oulun kaupungin käyttäjäpalvelupäällikkö Ritva Lasaroff mainitsi työttömyyden kasvulla ja lomautuksilla olleen positiivisia vaikutuksia palvelualojen, erityisesti ateria- ja puhtauspalvelujen työvoiman saantiin. Lakon seuraukset isossa ruokatuotannossa näyttäytyivät merkittävinä muun muassa koulujen ja päiväkotien ruokatuotannossa. Valmiuteen ja varautumisen liittyvää tilannetta seurataan myös kuntatasolla varmistaen, että toimijoiden valmiussuunnitelmat ovat ajan tasalla.

Alueellisen päivittäistavarahuollon verkosto kokoontuu seuraavan kerran keväällä 2024.

