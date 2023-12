Niko Hallikaiselle Kalevi Jäntin palkinto romaanista Suuri märkä salaisuus

Palkintolautakunta perustelee päätöstään seuraavasti:

"Niko Hallikaisen Suuri märkä salaisuus on lapsuudenkuvaus, itähelsinkiläinen lähiöromaani ja terävä yhteiskunnallinen kannanotto. Monisärmäisyys on vaikuttavaa mutta olennaisinta on suvereenisuus, jolla kirjailija rikkoo kaikkien näiden tuttujen lajien odotukset. Romaani kuljettaa nimettömän kertojansa läpi peruskouluvuosien, joita Hallikainen kuvaa autenttisesti ja vaikuttavasti. Varhaislapsuuden, teini-iän ja aikuisuuden lomittuminen teoksen kielessä tavoittaa jotain olennaista huokoisesta teini-ikäisestä psyykestä. Samalla se synnyttää omaäänistä ironista huumoria.

Mä tiedän jo nyt liikaa mun kokooni nähden vaan en ymmärrä mistään suuremmasta tarpeeksi. -- Mut on määrätty näin keskeneräiseksi, uskomaan mitä vain mua isompaa.

Romaanin maaginen kertojanääni on teoksen suurin ihme. Se yhdistää lapsen vilpittömän tajunnan korkean runollisiin jumal- ja enkelinäkyihin, villeihin unimaisemiin ja viiltävän tarkkoihin havaintoihin eriarvoisuudesta. Kertoja ei kaihda korkeaa retoriikkaa: hänen kielensä kukkii ylettömänä, provosoivana ja yllätyksellisenä."

Niko Hallikainen on itähelsinkiläinen kirjailija ja esitysrunoilija, joka kirjoittaa proosaa suomeksi ja esitysmuotoista runoutta englanniksi. Hänen sooloesityksiään on nähty mm. Kiasman ja Flow Festivalin ohjelmistoissa. Hallikaisen esikoisromaani Kanjoni sai haltioituneen vastaanoton ja tuli kolmanneksi Helsingin Sanomien kirjallisuuskilpailussa.

Tänä vuonna Kalevi Jäntin palkintoja jaetaan kaksi. Toisen palkinnon saa Kosmos-kustannuksen Aino Vähäpesola romaanillaan Suurenmoinen epävire. "Suurenmoinen epävire kertoo lumoavasti hiljaisuudesta ja ystävyydestä ja hiukan myös kirjallisuudesta ja urkujen historiasta. Vähäpesola kuvaa arkea, kuolemaa ja elämän pieniä yksityiskohtia viisaasti ja tarkkojen havaintojen kautta, ja niin lämmöllä että teos jää soimaan lukijan mieleen kirkkaana ja lohdullisena", kuvataan palkintoperusteissa. Aino Vähäpesola työskentelee Otavalla kaunokirjallisuuden kustannustoimittajana.

Kalevi Jäntin säätiön ja kirjallisuuspalkinnon ovat perustaneet WSOY:n pääjohtaja, professori Jalmari Jäntti ja rouva Hildur Jäntti vuonna 1942 nuorena kuolleen poikansa muistoksi. Säätiön tarkoituksena on suomalaisen kaunokirjallisuuden edistäminen. Kalevi Jäntin palkinto on myönnetty 136 kirjailijalle.