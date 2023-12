Petri Salminen jatkaa Euroopan yrittäjäjärjestön SMEunitedin puheenjohtajana

Yrittäjägallup: Yritysten taloustilanne kääntynyt selkeästi heikommaksi 27.11.2023 08:30:00 EET | Tiedote

Yritysten taloustilanne on vaikeutunut ja uhkaa vaikeutua entisestään, kertoo tuore Yrittäjägallup. Yritysten taloustilanteessa on tapahtunut selkeä käänne heikompaan syksyn aikana. Nyt 52 prosenttia pk-yrityksistä arvioi, että tilanne on erittäin hyvä tai melko hyvä. Vielä elokuussa näin arvioi 58 prosenttia.