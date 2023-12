Kaupassa tulisi saada tehdä töitä turvallisesti – yrityslähestymiskieltoa kaivataan

Takaisinveto: pakastevadelmissa salmonellaa 1.12.2023 16:31:04 EET | Tiedote

Lidl vetää takaisin erän pakastevadelmia. Tuote-erässä on todettu salmonellaa. Takaisinveto koskee Freshona-merkkistä pakastevadelmaa 500 gramman pussissa. Marjojen alkuperämaa on Serbia. Tuotteen parasta ennen -päiväys on 5.9.2025 ja tuotteen erätunnus on 050923 VR. Kyseisillä erätiedoilla olevia pakastevadelmia on myyty 62 myymälässä Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen alueella. Erää ei ole myyty muualla Suomessa. Ruokavirasto suosittelee käyttämään ulkomaisia pakastemarjoja vain kuumennettuna. Salmonella tuhoutuu kuumennettaessa 70 asteeseen. Lidl pyytää kyseisen erän tuotteita ostaneita asiakkaitaan palauttamaan tuotteet Lidl-myymälään, jossa tuotteen hinta hyvitetään. Lidl pahoittelee asiakkaille aiheutuvaa ylimääräistä vaivaa. Tuote: Freshona pakastevadelma Pakkauskoko: 500 g Parasta ennen -päiväys: 5.9.2025 ja erä 050923 VR Liitteenä kuva tuotteesta (kuva: Lidl Suomi). Lisätietoja asiakkaille: Lidlin asiakaspalvelu, asiakaspalvelu.lidl.fi Lisätietoja medialle: Lidlin viestintä, media