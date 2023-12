Valtiokonttori maksoi 223 miljoonaa euroa takautuvia sähköhyvityksiä

Statskontoret utbetalade 223 miljoner euro retroaktiv elpriskompensation 2.12.2023 07:47:00 EET | Tiedote

Staten har stött hushållen med retroaktivt utbetald elpriskompensation i den av energikrisen orsakade exceptionella situationen. Elbolagen har kompenserat enligt lagen föreskriven summa automatiskt i kundernas elenergifakturor, varefter det varit möjligt för elbolagen att ansöka om återbetalning av de utbetalade kompensationerna från Statskontoret. Elpriskompensationerna utbetalades i tre omgångar under år 2023. Statskontoret har nu behandlat alla de ansökningar som elbolagen lämnade in under den sista omgången där ansökningstiden upphörde den 31 oktober. Statskontoret fick sammanlagt 152 ansökningar under de tre ansökningsomgångarna. För alla tre omgångar har det tillsammans utbetalats elpriskompensation för sammanlagt 223 miljoner euro. Statskontoret publicerar inte mera detaljerad information om hur elpriskompensationen fördelat sig mellan elbolagen. Elpriskompensation kan ansökas från Energimyndigheten av dem som gjort sitt elavtal med FO-nummer Energimyndigheten kan ännu bevilja r