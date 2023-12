Takaisinveto: pakastevadelmissa salmonellaa

Lidl vetää takaisin erän pakastevadelmia. Tuote-erässä on todettu salmonellaa.

Takaisinveto koskee Freshona-merkkistä pakastevadelmaa 500 gramman pussissa. Marjojen alkuperämaa on Serbia. Tuotteen parasta ennen -päiväys on 5.9.2025 ja tuotteen erätunnus on 050923 VR.

Kyseisillä erätiedoilla olevia pakastevadelmia on myyty 62 myymälässä Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen alueella. Erää ei ole myyty muualla Suomessa.

Ruokavirasto suosittelee käyttämään ulkomaisia pakastemarjoja vain kuumennettuna. Salmonella tuhoutuu kuumennettaessa 70 asteeseen.

Lidl pyytää kyseisen erän tuotteita ostaneita asiakkaitaan palauttamaan tuotteet Lidl-myymälään, jossa tuotteen hinta hyvitetään. Lidl pahoittelee asiakkaille aiheutuvaa ylimääräistä vaivaa.

Tuote: Freshona pakastevadelma

Pakkauskoko: 500 g

Parasta ennen -päiväys: 5.9.2025 ja erä 050923 VR

Liitteenä kuva tuotteesta (kuva: Lidl Suomi).

Lisätietoja asiakkaille: Lidlin asiakaspalvelu, asiakaspalvelu.lidl.fi

Lisätietoja medialle: Lidlin viestintä, media@lidl.fi, 09 2345 6400

Takaisinveto tehdään, kun tuote on tai sen epäillään olevan terveydelle haitallinen, ihmisravinnoksi soveltumaton tai käytössä vaarallinen. Silloin tuote on saatava pois kuluttajilta ja kaupoista mahdollisimman tehokkaasti. Syitä takaisinvedoille ovat esimerkiksi virheelliset pakkausmerkinnät (esim. allergeenien puuttuminen ainesosaluettelosta), vierasesineet, tuote-erässä todettu mikrobiologinen tai kemiallinen ongelma tai tekninen vika.