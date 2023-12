Pohjois-Suomen aluehallintoviraston delegaatio tutustui ilmastokortteleihin Neue Weststadt -keskuksessa Baden-Württembergissa Saksassa

Rakennusalan yritysten toiminnassa merkittäviä puutteita työturvallisuusmääräysten noudattamisessa – vastuuhenkilöille sakkoja ja yhtiöille yhteisösakkoja 30.11.2023 15:31:43 EET | Tiedote

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus on tuominnut kaksi eteläpohjalaista rakennusalalla toimivaa yhtiötä yhtiösakkoon työturvallisuusrikoksista. Rakennustyömaan rakennuttaja ja päätoteuttaja Suomen Kuntorakennus Oy on tuomittu seitsemän tuhannen euron yhteisösakkoon ja aliurakoitsijana toimiva Martti Lamminmäki Oy on tuomittu viidentoista tuhannen euron yhteisösakkoon. Suomen Kuntorakennus Oy:n toimitusjohtaja tuomittiin 30 päiväsakkoon, turvallisuuskoordinaattori 40 päiväsakkoon, rakennustyömaan vastaava työjohtaja 60 päiväsakkoon ja asennustyöjohtaja sekä asennustyötekijöiden esimies 80 päiväsakkoon.