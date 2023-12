Kokoomuksen Heinonen: Salaako demarit katastrofaaliset työllisyyslukunsa?

Kokoomuksen kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan jäsen Timo Heinonen on pöyristynyt SDP:n linjasta salata vaihtoehtobudjettinsa vaikutusarviot. Eduskuntaryhmät on tavallisesti pyytäneet eduskunnan tietopalvelulta laskelmat vaihtoehtobudjettiensa vaikutuksista muun muassa työllisyyteen, mutta SDP on kieltäytynyt toimittamasta laskelmiaan julkisuuteen.