STTK-Opiskelijoiden puheenjohtajaksi Valtteri Mäyrälä

Varapuheenjohtajiksi valittiin Janette Meriläinen (RIA) ja Maria Malmgren (Tehy). STTK-Opiskelijoiden puheenjohtajisto valitaan aina vuodeksi kerrallaan.

Kokouksessa huolta herätti hallituksen suunnitelmat poistaa aikuiskoulutustuki vuonna 2024.

- Nuoria työnnetään yhä enemmän tekemään valintoja aikaisessa vaiheessa elämää ilman, että on aitoja mahdollisuuksia vaihtaa alaa myöhemmässä elämänvaiheessa. Aikuiskoulutustuen tilalle on luotava malli, jossa jatkuva oppiminen ei vaarannu ja jonka tuella nuoret uskaltavat opiskella ilman pelkoa valintojensa peruuttamattomuudesta, Valtteri Mäyrälä toteaa.

Hän korostaa, että esimerkiksi STTK-laisten liittojen jäsenistä suuri osa on alan vaihtajia, jotka ovat voineet edistää koulutustaan aikuiskoulutustuen turvin.

- Tuen loppuessa opiskelijat, joilla tukikuukausia on jäljellä, siirtyvät opintotuen piiriin. Tulojen pudotus voi siis yksittäisellä opiskelijalla olla satoja euroja. Aikuiskoulutustuki on elinehto monelle jo aikuiselle opiskelijalle. Erityisesti perheellinen alanvaihtaja on erittäin vaikeassa tilanteessa pelkän opintotuen turvin.

Poliittinen ohjelma vuosille 2023-2028

STTK-Opiskelijat hyväksyivät kokouksessa uuden poliittisen ohjelman vuosille 2024 - 2028. Sen teema on ”Tulevaisuus rakentuu oikeudenmukaisuudelle”.

- STTK-Opiskelijat uskovat vahvasti oikeudenmukaisuuden periaatteeseen tulevaisuutta rakennettaessa - oli sitten kyse eläkkeistä, etuuksista tai työelämälainsäädännöstä. Kestävää kehitystä on toteutettava sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden näkökulmasta, koska siten varmistamme oikeudenmukaisen tulevaisuuden jokaiselle, Valtteri Mäyrälä sanoo.