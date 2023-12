Sosialidemokraattiset opiskelijat - SONK ry:n uusi liittohallitus valittiin - Mari van den Bergille jatkokausi puheenjohtajana

Vuoden 2024 puheenjohtajaksi liittokokous valitsi jatkokautta hakeneen Mari van den Bergin. Naantalissa asuva Van den Berg on kasvatustieteiden opiskelija Turun yliopistosta ja kokenut järjestöosaaja. Puheenjohtaksi olivat ehdolla myös Lassi Hakonen ja Mohamed Shimer.

Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Veera Ollikainen ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Diana Muraskina, joilla molemmilla on vankka kokemus opiskelijaliikkeissä vaikuttamisesta. Puheenjohtajiston lisäksi liittokokous valitsi liittohallituksen varsinaisiksi jäseniksi Tawar Salarin, Veikka Putkisaaren, Janita Hietalan, Kaapo Asuman, Teo Raution ja Ele Rantasalmen. Varajäseniksi valittiin Gökhan Erdem, Enni Ervasti, Mika Rubinstein ja Semra Shakir.

“Liittokokous on osoittanut minulle luottamuksensa jatkaa työtäni sosialidemokraattisista lähtökohdista tehtävän koulutuspoliittisen edunvalvonnan puolesta. Lupaan luotsata liittohallitusta ja koko liittoa asiantuntevasti, mutta lämmöllä. Nyt on aika palata vahvemmin osaksi osastojen arkea ja jatkaa järjestöllisiä uudistuksia. Liittokokouksessa päivitetty strategia ja ensi vuodelle hyväksytty toimintasuunnitelma antavat työhömme hyvät suuntaviivat. Yhdessä kaikkien jäsenten kanssa me teemme ensi vuodesta unohtumattoman,” toteaa jatkokaudelle valittu van den Berg.

Liittokokouksen julkilausumassa lausuttiin, että jokaisella opiskelijalla tulisi olla oikeus velattomaan toimeentuloon. Huoli opiskelijoihin kohdistuvista hallitustoimista sekä kouluttautumisen kehityksestä maksulliseen suuntaan on suuri. Suomen tulevaisuus rakentuu yhdessä, ja opiskelijoiden ääni on otettava tosissaan. Suomen velkaa ei voi kaataa vain opiskelijoiden niskaan, korostaa liittokokous.

Lue julkilausuma kokonaisuudessaan Demariopiskelijoiden nettisivuilta!

Lisätietoja:

Susan Saarinen

Pääsihteeri

paasihteeri@sonk.fi

0417082861