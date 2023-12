Jean-Michel Othonielin näyttely Sara Hildénin taidemuseoon

Sara Hildénin taidemuseossa on 8. kesäkuuta 2024 alkaen esillä ranskalaisen Jean-Michel Othonielin uusimpia lasi- ja metalliteoksia sekä maalauksia.

Pariisissa asuva ja työskentelevä Jean-Michel Othoniel (s. 1964, Saint-Étienne) on mieltynyt sulatettaviin ja heijastaviin materiaaleihin – erityisesti puhallettuun lasiin, joka on ollut hänen taiteellisen työskentelynsä tunnusmerkki 1990-luvun alusta lähtien. Nämä materiaaliset ominaisuudet korostavat hänen taiteensa moniselitteisyyttä ja vastakohtaisuutta. Se on monumentaalista mutta herkkää, barokkisen runsasta mutta minimaalista, runollista mutta poliittista.

Othoniel luo installaatioita puutarhoihin ja historiallisiin kohteisiin eri puolilla maailmaa. Teokset ovat luonteeltaan arkkitehtonisia. Lisäksi niiden herkkyyttä verrataan ihmisten ja ympäristön yhteensovittamisen taiteeseen.

Brooklynin kasvitieteellisessä puutarhassa järjestetyn näyttelyn (2023) jälkeen Othonielin seuraavat museonäyttelyt ovat vuonna 2024 Sara Hildénin taidemuseossa, Musée Ingres-Bourdelle Ranskassa ja Museu Oscar Niemeyerissa, Brasiliassa.

Othonielille paikka on aina merkityksellinen ja jokainen näyttely on paikkasidonnainen. Sara Hildénin taidemuseon näyttelyn teemana on luonnon ihmeellisyys, johon Othoniel sai inspiraationsa vieraillessaan museossa, sitä ympäröivässä veistospuistossa ja Näsijärven rannalla.

Othonielin itämaista puutarhaa muistuttava installaatio lasitiiliseinineen ja suihkulähteineen kohtaa Näsijärven ja Suomen luonnon suurten maisemaikkunoiden kautta. Versaillesin palatsin loistoa henkivät alumiiniset, kultalehdillä koristellut Passifloras-teokset ja niiden edustalle asetetut Gold Lotuses -veistokset saavat vastakohdakseen brutalistista arkkitehtuuria edustavan museorakennuksen rouhean betonisen seinämateriaalin.

Näyttelyssä on myös valikoima Othonielin solmuaiheisia teräsveistoksia, Mirror Knots, laavalasista eli obsidiaanista valmistettuja veistoksia, Invisibility Faces ja jättimäisiä helminauhoja, Necklaces. Mukana on myös Othonielin maalauksia, jotka toimivat piirustusten ohella hänen työskentelynsä lähtökohtana. Näyttely jatkuu myös museon veistospuistoon.

"On ilo ja kunnia saada museoomme Jean-Michel Othoniel, jonka näyttelyt eri puolilla maailmaa ovat aina suuria tapauksia. Niin tämäkin, joka on taiteilijan ensimmäinen näyttely Pohjoismaissa", näyttelypäällikkö Sarianne Soikkonen luonnehtii.

Othonielin estetiikkaan liittyy emotionaalisen geometrian käsite, ajatus värien ja muotojen vaikuttavuudesta. Hän kokoaa teoksensa usein modulaarisista elementeistä kuten värillisistä lasihelmistä tai -tiilistä. Helmet ovat hänen teostensa yleisin elementti, jonka avulla hän luo koruja muistuttavia veistoksia. Teosten mittakaava vaihtelee intiimistä monumentaaliseen. Sara Hildénin Säätiön kokoelmaan kuuluva Othonielin teos Valko-punainen helminauha (2010) on Muranon lasista valmistettu kaulakoru, jonka korkeus on 220 cm.

"Näyttely jatkaa Sara Hildénin Säätiön kokoelmataiteilijoiden esittelyn sarjaa. Se antaa kävijöille mahdollisuuden nähdä kokoelman teos uusin silmin ja kokea se elämyksellisesti osana taiteilijan muuta tuotantoa", museonjohtaja Anna Hjorth-Röntynen kertoo.

Jean-Michel Othonielilla on ollut yksityisnäyttelyitä merkittävissä kansainvälisissä instituutioissa: Centre Pompidou (Pariisi), Petit Palais (Pariisi), Hara-museo (Tokio), Leeum Samsung Museum of Art (Soul), Macau Museum of Art (Macau), Brooklyn Museum (New York), Peggy Guggenheim Collection (Venetsia), Fondation Cartier pour l'art contemporain (Pariisi). Hänen teoksiaan kuuluu arvostetuimpiin julkisiin ja yksityisiin kokoelmiin, kuten Museum of Modern Art – MoMA (New York), New Orleans Museum of Art ja Montreal Museum of Fine Arts.

Othonielilla on useita julkisia teoksia kuten Le Kiosque des Noctambules (Yökulkijoiden kioski) Palais Royalin metroasemalla Pariisissa sekä Kin No Kokoro Morin puutarhassa Tokiossa ja monia muita. Vuonna 2014 valmistunut Les Belles Danses -teos teki hänestä ensimmäisen nykytaiteilijan, joka suunnitteli pysyvän teoksen Versaillesin palatsiin, Château de Versailles: jättimäinen suihkulähde toteutettiin vesiteatterin puiston kunnostuksen yhteydessä.

Jean-Michel Othoniel

8.6.–15.9.2024

Sara Hildénin taidemuseossa

Sara Hildénin taidemuseon näyttely järjestetään yhteistyössä taiteilijan, hänen studionsa ja Perrotin-gallerian kanssa.