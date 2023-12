Suomalaiseen muotibisnekseen kuuluu myös hyvää!

Juuri lanseerattu brändi- ja sivustouudistus tukee kansainvälistymistä

IVALO.COMin viimeaikainen menestys on kirkastanut brändin omistajille ja tekijöille sen kohderyhmiä, markkinapositiota sekä visiota. Asiakkaiden palaute on kehittänyt IVALO.COMin visuaalista ilmettä sekä sisältöjä modernimpaan ja raikkaampaan suuntaan.



"Uuden brändin ilme on astetta sofistikoituneempi, sillä IVALO.COMista vastuullista muotia ostavat asiakkaat arvostavat laatua ja tyyliä.” kertoo IVALO.COMin Head of Growth Hanna Sairinen.

IVALO.COMin uudessa ulkoasussa on kuitenkin haluttu säilyttää värejä ja leikkisyyttä, sillä ilo ja positiivisuus ovat aina olleet brändille tärkeitä.



“Persoonalliset sävyt ilmentävät myös muita arvojamme kuten rohkeutta ja diversiteettiä.”



Tyylikäs kauppa tarjoaa vastuullisen muodin ystäville hyvää mieltä ja hyvää omatuntoa.

Ainoastaan vastuulliseksi validoitua muotia sisältävä markkinapaikka on valmis seilaamaan uuden pukeutumisen lippulaivana kansainvälisille vesille.

IVALO.COM 360 -vastuullisuusvalidointi kiinnostaa sekä muodin tuottajia että asiakkaita

IVALO.COM kerää jokaisesta markkinapaikalle liittyvästä brändistä mittavan vastuullisuusaineiston. Vastuullisuuden selvittäminen ja avaaminen palvelee sekä kuluttajaa että muotibrändiä.

Kuluttajat voivat luottaa IVALO.COMissa myytävien validoitujen muotibrändien kokonaisvaltaiseen vastuullisuuteen ja painottaa ostopäätöksessä omia arvostuksiaan.

Muotibrändit saavat validoinnissa runsaasti objektiivista tietoa vastuullisuutensa tilasta. Työkalun avulla vastuullisuutta voidaan konkretisoida ja edelleen kehittää.

