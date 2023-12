Espoon Itsenäisyyspäivän juhlakonsertissa Espoo Metro Areenalla esiintyvät Diandra ja Elastinen

Perinteisessä konsertissa klassinen ja kevyt musiikki nivoutuvat yhteen. Orkesterina soittaa Helsingin Poliisisoittokunta kapellimestarinaan Sami Ruusuvuori. Solisteina esiintyvät valovoimaiset Diandra ja Elastinen. Lisäksi lavalle nousee kansainvälisessä nosteessa oleva moderni popkanteletar Ida Elina. Nuorta ääntä konserttiin tuo Jousenkaaren koulun musiikkiluokkien kuoro.



Itsenäisyyspäivän juhla alkaa Espoo-mitalien jaolla. Mitaleita on myönnetty Espoon hyväksi tehdystä työstä vuodesta 1972 alkaen, ja palkittuja on jo yli viisisataa. Espoo-mitalin on suunnitellut kuvanveistäjä, mitalitaiteilija Kauko Räsänen. Soukassa asunut Räsänen on suunnitellut myös muun muassa Espoon valtuustotalon ovet ja reliefit.



Konserttia voi seurata suoran lähetyksen kautta verkossa. Suoralla lähetyksellä halutaan huomioida kotioloissa sekä erilaisissa yhteisöissä, kuten palvelutaloissa, tapahtumaan osallistuvat.



Tapahtuman tuotannosta vastaa Kaupunkitapahtumat Espoo.



Itsenäisyyspäivän juhlakonsertti

ke 6.12.2023 klo 14.30-15 Espoo-mitalien jako, klo 15-16 konsertti

Espoo Metro Areena

Suora lähetys ja tiedot ilmaislippujen jaosta: www.espoo.fi/itsenaisyyspaiva